ОАЕ передали Україні 1,3 тис. генераторів для шкіл і медзакладів

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

"ОАЕ надали Україні другу партію з 1300 генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на 100 млн доларів. Команда Фонду держмайна вже зустріла їх і направляє до регіонів, які постраждали від російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що генератори передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури, зокрема школам, дитячим садкам, медичним закладам, пунктам обігріву в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві.

Зазначається, що першу партію генераторів в кількості 1,2 тисячі одиниць ОАЕ передали Україні ще в грудні.

"Їх направили закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії - Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області", - додає пресслужба.

22 грудня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.

24 грудня єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич заявив, що держави Європейського Союзу передали Україні вже понад тисячу електричних генераторів, щоб забезпечити електроенергією будинки та лікарні України.

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