Нідерланди виділять додаткові €10 млн на мовні курси для біженців з України

Про це йдеться на сайті уряду Нідерландів.

Вказано, що завдяки виділеним коштам муніципалітети зможуть продовжувати підтримувати біженців з України у вивченні нідерландської мови у 2025 році. Це необхідно для того, щоб українці могли знайти роботу за спеціальністю, налагоджувати зв'язки з жителями Нідерландів та брати участь у житті суспільства.

"Багато українців налагодили своє життя і знайшли роботу тут, у Нідерландах. Це надзвичайне досягнення. Я також дуже ціную те, що багато роботодавців відкрили свої двері для цих людей, а муніципалітети та волонтери пропонують мовні курси. Зараз ми бачимо зростаючу потребу серед українців знайти роботу за спеціальністю, і вивчення нідерландської мови допомагає в цьому. Саме тому ми надаємо додаткову підтримку муніципалітетам у продовженні мовних курсів", - зазначив міністр соціальних справ і зайнятості Ван Генніп.

У 2023 році Нідерланди вже виділяли на мовні курси 15 мільйонів євро, а у 2024 - 2 мільйонів євро.