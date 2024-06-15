Нідерланди виділять додаткові €10 млн на мовні курси для біженців з України
Нідерландський уряд оголосив про виділення додаткових 10 мільйонів євро на мовні курси для українських біженців
Про це йдеться на сайті уряду Нідерландів.
Вказано, що завдяки виділеним коштам муніципалітети зможуть продовжувати підтримувати біженців з України у вивченні нідерландської мови у 2025 році. Це необхідно для того, щоб українці могли знайти роботу за спеціальністю, налагоджувати зв'язки з жителями Нідерландів та брати участь у житті суспільства.
"Багато українців налагодили своє життя і знайшли роботу тут, у Нідерландах. Це надзвичайне досягнення. Я також дуже ціную те, що багато роботодавців відкрили свої двері для цих людей, а муніципалітети та волонтери пропонують мовні курси. Зараз ми бачимо зростаючу потребу серед українців знайти роботу за спеціальністю, і вивчення нідерландської мови допомагає в цьому. Саме тому ми надаємо додаткову підтримку муніципалітетам у продовженні мовних курсів", - зазначив міністр соціальних справ і зайнятості Ван Генніп.
У 2023 році Нідерланди вже виділяли на мовні курси 15 мільйонів євро, а у 2024 - 2 мільйонів євро.
- Раніше стало відомо, що федеральна земля Гессен в Німеччині запроваджує українську мову як другу іноземну в школах, аби дітям з України було простіше складати випускні іспити.
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