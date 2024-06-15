"Ніхто не має права нападати на іншу країну": Зеленський на Саміті миру зустрівся з президентом Аргентини

Про це повідомляє Офіс президента.

Володимир Зеленський нагородив Хавʼєра Мілея орденом Свободи, подякував президента Аргентини за участь у Саміті миру та відзначив широку представленість на ньому країн Латинської Америки.

"Дуже радий бачити вас тут. Я знаю, що ваш шлях на Саміт був довгим. Але впевнений, що історія запам’ятає цей наш довгий шлях до миру. Вдячний вам", – сказав президент України.

Аргентинський лідер наголосив, що його країна підтримує Україну.

"Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора – це Росія, і державу, яка зазнала вторгнення, – це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну, на чому наголосили у нашому зверненні", – зазначив Хав’єр Мілей.

Лідери обговорили двосторонню співпрацю, зокрема у сфері торгівлі, перебіг виконання попередніх домовленостей і наголосили на продовженні міжнародних контактів на різних рівнях.

Зеленський також подякував колезі за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.