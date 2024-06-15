Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Ніхто не має права нападати на іншу країну": Зеленський на Саміті миру зустрівся з президентом Аргентини

"Ніхто не має права нападати на іншу країну": Зеленський на Саміті миру зустрівся з президентом Аргентини

15 червня, 2024 субота
23:33
Світ Хавʼєр Мілей і Володимир Зеленський

У суботу, 15 червня, Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм у рамках Глобального саміту миру у Швейцарії

Зміст

Про це повідомляє Офіс президента.

Володимир Зеленський нагородив Хавʼєра Мілея орденом Свободи, подякував президента Аргентини за участь у Саміті миру та відзначив широку представленість на ньому країн Латинської Америки.

"Дуже радий бачити вас тут. Я знаю, що ваш шлях на Саміт був довгим. Але впевнений, що історія запам’ятає цей наш довгий шлях до миру. Вдячний вам", – сказав президент України.

Аргентинський лідер наголосив, що його країна підтримує Україну.

"Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора – це Росія, і державу, яка зазнала вторгнення, – це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну, на чому наголосили у нашому зверненні", – зазначив Хав’єр Мілей.

Лідери обговорили двосторонню співпрацю, зокрема у сфері торгівлі, перебіг виконання попередніх домовленостей і наголосили на продовженні міжнародних контактів на різних рівнях.

Зеленський також подякував колезі за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

  • У Швейцарії Володимир Зеленський заявив, що мирний план буде представлений Росії після того, як його узгодять країни у межах першого Саміту миру
Теги:
Україна
політика
Швейцарія
Володимир Зеленський
Аргентина
Війна з Росією
Читайте також:
Павел Коваль у Берліні на конференції з відновлення України
Автор Марія Гурська
14 червня, 2024 п'ятниця
На Європу чекає нова хвиля біженців з України — "енергетичних", - депутат сейму Павел Коваль
Війна з Росією, ЗСУ
15 червня, 2024 субота
"Усі будуть залучені до національного спротиву": речник "Легіону Свободи" Денисов про мету виходу ЗСУ на державні кордони 91-го
15 червня, 2024 субота
Під час першого матчу Євро-2024 на стадіоні вивісили прапори Росії
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.53
    Купівля 40.53
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
15 червня
23:58
Оновлено
Збірна Італії, Євро-2024
Італія здійснила камбек та перемогла Албанію на Євро-2024
23:42
Іван Миколайчук
Цього дня народився український актор і режисер Іван Миколайчук
23:03
Олександр Горенко
На війні загинув батько 17-річного футболіста "Металіста"
22:32
подарунки сім'ям загиблих
Прихильники традиційної сім'ї, серед яких є військові, зберуться на Майдані Незалежності
22:18
Збірна України з волейболу
Україна вийшла у фінал Золотої Євроліги з волейболу
22:07
Ексклюзив
Володимир Путін
Нинішній процес приведе до того, що Путін завдасть удару по країнах НАТО, - Безсмертний
21:55
Ексклюзив
Віталій Портников
Це питання виживання: Портников представив два варіанти замороження конфлікту з Росією
21:50
Український мирний саміт
Перший день Саміту миру в Швейцарії: що відбувалося. Текстовий онлайн
21:38
Василь Кобін
Колишній футболіст "Шахтаря" очолив клуб УПЛ
21:32
Австрія
Австрія виділила 10 млн євро гуманітарним організаціям, які допомогають українцям
21:20
Ексклюзив
Burgenstock, Швейцарія, місце проведення українського мирного саміту
Окремі країни будуть особисто опікуватися головними пунктами миру Зеленського, - кореспондентка Висоцька про Саміт у Швейцарії
21:07
Андрей Пленкович
Хорватія не підтримає мир, який передбачає відмову від територій, - прем’єр Пленкович
20:56
Марцело Брозович, Родрі, збірна Іспанії, збірна Хорватії, Євро-2024
Іспанія несподівано розгромила Хорватію на Євро-2024
20:44
Ексклюзив
Володимир Огризко
Дитяча наївність: дипломат Огризко про заяву президентки Швейцарії щодо мирних переговорів України й Росії
20:39
Африканський континент особливо постраждав через російсько-українську війну, - президент Гани Акуфо-Аддо
20:36
Одещина, кримінал
Водій зерновоза намагався вивезти за кордон 41 ухилянта: суд обрав запобіжний захід
20:01
OPINION
Костянтин Москалець
Народний Дім
19:59
Олаф Шольц
"Негайне припинення вогню, без серйозних перемовин, просто легітимізує захоплення Росією територій", - Шольц
19:53
Ексклюзив
чернівецькі десантники не дали ворогу закріпитися поблизу Вовчанська
Будуть або 200-ті або в полоні: експерт Коваленко про оточення ворога у Вовчанську на заводі
19:45
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
"Замороження конфлікту - це рецепт для подальших агресивних війн": заява Урсули фон дер Ляєн
19:26
Зеленський
На наступному Саміті миру ми повинні зафіксувати кінець війни, - Зеленський
19:25
Камала Гарріс та Володимир Зеленський (Саміт миру, 15 червня 2024 року)
Путін пропонує Україні не перемовини, а капітуляцію, - віцепрезидентка США Гарріс
19:20
Ексклюзив
Відключення електроенергії
Екснардепка Войціцька: узимку по всій країні світло може бути лише 5-6 годин на добу
19:19
Зеленський
Зеленський назвав три пункти, на яких буде зосереджений Глобальний саміт миру
19:06
Ексклюзив
Мустафа Найєм
Той випадок, коли переходять межу: активістка Богуславець про звільнення Найєма з Держагентства відновлення
19:00
ОБСЄ
Румунія не пустить Росію та Білорусь на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ
18:30
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
Масованими атаками Путін пришвидшує остаточне рішення про відправлення західних літаків в Україну, - Піонтковський
18:05
OPINION
Юрій Богданов
Росія і європейські праві: міфи та реальність
17:56
відключення електроенерії
Відключень світла на 16 червня не прогнозується, - Укренерго
17:56
Офіційний м'яч Євро-2024
Євро-2024. Швейцарія розбила Угорщину
17:54
Намагався живцем закопати собаку: у Лубнах поліція розслідує факт жорсткого поводження з твариною
17:48
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Вступ країн, наших партнерів, у цю війну - питання часу, - Безсмертний
17:45
олімпіада 2024
МОК допустив 25 "нейтральних" спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаду-2024
17:28
Ексклюзив
Нікол Пашинян
В мітингах проти Пашиняна беруть участь багато людей, які приїхали з РФ: представник вірменської громади України Арутюнян про сутички у Вірменії
17:18
Родини полонених українських воїнів
Родини полонених українських воїнів влаштували акцію за їх звільнення неподалік місця проведення Глобального саміту миру
17:10
Map. Вовчанськ_1106
У Вовчанську росіян взято в оточення на агрегатному заводі, - ЗМІ
17:04
На Саміті миру присутні російські пропагандисти
16:47
Україна повернула 4 дітей з ТОТ
Окупанти пропонували викраденим українським дітям гроші за переїзд "до будь-якого російського міста", - The Independent
16:43
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби відбулося 60 боєзіткнень: окупанти продовжують наступати на Покровському напрямку
16:32
кубик Рубіка
За 0,305 секунди: японський робот встановив новий світовий рекорд зі складання кубика Рубіка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV