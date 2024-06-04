Німеччина додатково замовить у Rheinmetall 200 тис. артснарядів

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з листом міністерства оборони Німеччини до парламентського комітету з питань бюджету, з армія планує отримати 200 тисяч додаткових 155-мм артилерійських снарядів вартістю близько 880 млн євро в межах рамкової угоди з компанією Rheinmetall.

Німеччина вже погодилася на угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів і зарядів.

У виданні зазначили, що нові снаряди мають поповнити армійські склади, оскільки Німеччина допомагає Україні у боротьбі з російським вторгненням.

Водночас ринкова вартість компанії зросла більш ніж у чотири рази з початку війни в Україні, і у зв'язку з тим, що західні уряди посилюють свої збройні сили та поповнюють запаси після постачання зброї Києву.

Розміщуючи замовлення, міністерство оборони Німеччини також хоче забезпечити Rheinmetall можливість встановити нову виробничу лінію в центральному німецькому місті Унтерлюсс.