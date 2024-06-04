Німеччина додатково замовить у Rheinmetall 200 тис. артснарядів
Німецька армія має намір на 200 тисяч артилерійських снарядів збільшити замовлення у виробника зброї Rheinmetall
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з листом міністерства оборони Німеччини до парламентського комітету з питань бюджету, з армія планує отримати 200 тисяч додаткових 155-мм артилерійських снарядів вартістю близько 880 млн євро в межах рамкової угоди з компанією Rheinmetall.
Німеччина вже погодилася на угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів і зарядів.
У виданні зазначили, що нові снаряди мають поповнити армійські склади, оскільки Німеччина допомагає Україні у боротьбі з російським вторгненням.
Водночас ринкова вартість компанії зросла більш ніж у чотири рази з початку війни в Україні, і у зв'язку з тим, що західні уряди посилюють свої збройні сили та поповнюють запаси після постачання зброї Києву.
Розміщуючи замовлення, міністерство оборони Німеччини також хоче забезпечити Rheinmetall можливість встановити нову виробничу лінію в центральному німецькому місті Унтерлюсс.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив переконання, що надання Україні дозволу бити по території РФ німецькою зброєю не призведе до ескалації.
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