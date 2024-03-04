Німеччина патрулюватиме повітряний простір над країнами Балтії до листопада 2024 року

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Bild.

Зазначається, що до кінця листопада на латвійській авіабазі "Ліелварде" дислокуватимуться до шести винищувачів Eurofighter і близько 200 солдатів.

"Повітряне патрулювання НАТО має величезне значення для безпеки жителів Латвії та країн Балтії", - заявив генеральний інспектор ВПС Німеччини Інго Герхартц та наголосив, що Німеччина була і залишається надійним другом і партнером усіх країн Балтії.

Естонія, Латвія і Литва не мають власних винищувачів, і з 2004 року союзники по НАТО по черзі забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії.