Німеччина патрулюватиме повітряний простір над країнами Балтії до листопада 2024 року
До листопада 2024 року збройні сили Німеччини планують патрулювати повітряний простір над країнами Балтії - Латвією, Литвою та Естонією
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Bild.
Зазначається, що до кінця листопада на латвійській авіабазі "Ліелварде" дислокуватимуться до шести винищувачів Eurofighter і близько 200 солдатів.
"Повітряне патрулювання НАТО має величезне значення для безпеки жителів Латвії та країн Балтії", - заявив генеральний інспектор ВПС Німеччини Інго Герхартц та наголосив, що Німеччина була і залишається надійним другом і партнером усіх країн Балтії.
Естонія, Латвія і Литва не мають власних винищувачів, і з 2004 року союзники по НАТО по черзі забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії.
- У п'ятницю, 1 березня, німецьким винищувачам вперше вдалося перехопити російські літаки біля територіальних вод Латвії.
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