Німеччина підняла в небо авіацію через військовий літак РФ

Про це повідомили військово-повітряні сили країни.

"Сьогодні Єврофайтери з ВПС Німеччини вирушили на чергове завдання. Літак "ІЛ-20" був ідентифікований без плану польоту та радіозв'язку", - йдеться у повідомленні.