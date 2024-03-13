Німеччина підняла в небо авіацію через військовий літак РФ
12 березня німецька авіація підіймалась у небо через фіксацію військового літака РФ Іл-20 із вимкненим радіозв'язком і без плану польоту
Про це повідомили військово-повітряні сили країни.
"Сьогодні Єврофайтери з ВПС Німеччини вирушили на чергове завдання. Літак "ІЛ-20" був ідентифікований без плану польоту та радіозв'язку", - йдеться у повідомленні.
- 30 січня Німеччина змушена була підняти в повітряний простір винищувач після того, як зафіксувала російський військовий літак.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 38.77
- EUR Купівля 41.7Продаж 42.46
- Актуальне
- Важливе