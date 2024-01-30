Німеччина підіймала в повітря винищувач через військовий літак РФ
Німеччина змушена була підняти в повітряний простір винищувач після того, як зафіксувала російський військовий літак
Про це повідомили військово-повітряні сили країни.
Зазначається, що винищувач ФРН піднявся на злітну смугу А з Лааге, де виявив над островом Рюген російський військовий літак у міжнародному повітряному просторі.
"Військовий літак Іл-20М КООТ-А летів без сигналу транспондера", - зауважили в повідомленні.
Німецький винищувач супроводжував військовий літак РФ протягом короткого часу, допоки він не повернув назад на схід.
- 18 листопада норвезькі винищувачі F-35 перехопили шість бомбардувальників та винищувачів Росії, які зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.
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