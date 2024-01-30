Німеччина підіймала в повітря винищувач через військовий літак РФ

Про це повідомили військово-повітряні сили країни.

Зазначається, що винищувач ФРН піднявся на злітну смугу А з Лааге, де виявив над островом Рюген російський військовий літак у міжнародному повітряному просторі.

"Військовий літак Іл-20М КООТ-А летів без сигналу транспондера", - зауважили в повідомленні.

Німецький винищувач супроводжував військовий літак РФ протягом короткого часу, допоки він не повернув назад на схід.