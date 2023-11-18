Норвегія перехопила шість військових літаків РФ біля кордонів НАТО
Норвезькі винищувачі F-35 перехопили шість бомбардувальників та винищувачів Росії. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО
Про це повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі Х.
Норвезький F-35 піднявся вчора в муніципалітеті Евенес через те, що російський літак пролітав поблизу повітряного простору союзників НАТО.
Норвезькі винищувачі 5-го покоління ідентифікували два бомбардувальники Ту-160, два МіГ-31 та два Іл-78 Midas.
Після зустрічі з F-35 літаки РФ повернувся в свій повітряний простір.
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