Норвегія перехопила шість військових літаків РФ біля кордонів НАТО

Про це повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі Х.

Норвезький F-35 піднявся вчора в муніципалітеті Евенес через те, що російський літак пролітав поблизу повітряного простору союзників НАТО.

Норвезькі винищувачі 5-го покоління ідентифікували два бомбардувальники Ту-160, два МіГ-31 та два Іл-78 Midas.

Після зустрічі з F-35 літаки РФ повернувся в свій повітряний простір.