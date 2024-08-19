Німеччина планує направити через Тайванську протоку військові кораблі вперше з 2002 року
Німеччина у вересні планує направити два військові кораблі через Тайванську протоку. Востаннє це здійснювалось у 2002 році
Про це пише Reuters.
Командир оперативної групи ВПС Німеччини контрадмірал Аксель Шульц розповів інформаційному агентству, що зараз два військові кораблі чекають наказу Берліна щодо виходу в Тайванську протоку.
"Рішення ще не прийнято", - підкреслив він.
Водночас Reuters додає, направлення цих кораблів може спровокувати напруженість у відносинах ФРН і Китаю.
Також у матеріалі зазначають, останніми тижнями Сполучені Штати Америки, Канада й інші країни регулярно відправляють кораблі ВМС через спірну протоку. Німеччина не робила цього 22 роки.
Контрадмірал Шульц пояснив, що для наказу відправки кораблів через Тайванську протоку одним із ключових факторів є хороші погодні умови.
"Ми показуємо тут наш прапор, щоб продемонструвати, що ми підтримуємо наших партнерів і друзів, нашу відданість порядку, заснованому на правилах, мирному вирішенню територіальних конфліктів та вільним і безпечним судноплавним шляхам", - сказав він.
За його словами, кораблі ВМС ФРН до отримання наказу планують зайти до Токіо й зупинитися у Південній Кореї та на Філіппінах. Водночас Німеччина прагне взяти участь у багатонаціональних навчаннях у регіоні разом із ВМС Франції, Індонезії, Італії, Японії, Малайзії, Сінгапуру, Філіппін та США.
Reuters зауважує: Німеччина приєднується до західних країн щодо збільшення військової присутності в регіоні через посилення територіальних претензій Пекіна.
Зокрема, у 2021 році військовий корабель ФРН пройшов Південнокитайським морем вперше за майже 20 років, коли у липні цього року Німеччина направила винищувачі в Японію для проведення перших спільних навчань із японськими силами самооборони.
Пекін заявляє про суверенітет над демократично керованим Тайванем і свою юрисдикцію над протокою шириною майже 180 км: вона розділяє материк та острів, а також є частиною Південнокитайського моря. Водночас США, Тайвань і союзники називають Тайванську протоку міжнародним водним шляхом, на яку не поширюється одноосібний китайський суверенітет.
- 21 липня уряд Філіппін оголосив про угоду з Китаєм, яка, як вони сподіваються, покладе край протистоянню у спірних водах Південнокитайського моря.
- 19 серпня китайські та філіппінські кораблі берегової охорони вкотре зіткнулися в Південнокитайському морі попри укладену минулого місяця тимчасову угоду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.55
- EUR Купівля 45.16Продаж 45.83
- Актуальне
- Важливе