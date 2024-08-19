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Німеччина планує направити через Тайванську протоку військові кораблі вперше з 2002 року

Дар'я Куркіна
19 серпня, 2024 понедiлок
14:33
Світ військові кораблі США

Німеччина у вересні планує направити два військові кораблі через Тайванську протоку. Востаннє це здійснювалось у 2002 році

Зміст

Про це пише Reuters.

Командир оперативної групи ВПС Німеччини контрадмірал Аксель Шульц розповів інформаційному агентству, що зараз два військові кораблі чекають наказу Берліна щодо виходу в Тайванську протоку.

"Рішення ще не прийнято", - підкреслив він.

Водночас Reuters додає, направлення цих кораблів може спровокувати напруженість у відносинах ФРН і Китаю.

Також у матеріалі зазначають, останніми тижнями Сполучені Штати Америки, Канада й інші країни регулярно відправляють кораблі ВМС через спірну протоку. Німеччина не робила цього 22 роки.

Контрадмірал Шульц пояснив, що для наказу відправки кораблів через Тайванську протоку одним із ключових факторів є хороші погодні умови.

"Ми показуємо тут наш прапор, щоб продемонструвати, що ми підтримуємо наших партнерів і друзів, нашу відданість порядку, заснованому на правилах, мирному вирішенню територіальних конфліктів та вільним і безпечним судноплавним шляхам", - сказав він.

За його словами, кораблі ВМС ФРН до отримання наказу планують зайти до Токіо й зупинитися у Південній Кореї та на Філіппінах. Водночас Німеччина прагне взяти участь у багатонаціональних навчаннях у регіоні разом із ВМС Франції, Індонезії, Італії, Японії, Малайзії, Сінгапуру, Філіппін та США.

Reuters зауважує: Німеччина приєднується до західних країн щодо збільшення військової присутності в регіоні через посилення територіальних претензій Пекіна.

Зокрема, у 2021 році військовий корабель ФРН пройшов Південнокитайським морем вперше за майже 20 років, коли у липні цього року Німеччина направила винищувачі в Японію для проведення перших спільних навчань із японськими силами самооборони.

Пекін заявляє про суверенітет над демократично керованим Тайванем і свою юрисдикцію над протокою шириною майже 180 км: вона  розділяє материк та острів, а також є частиною Південнокитайського моря. Водночас США, Тайвань і союзники називають Тайванську протоку міжнародним водним шляхом, на яку не поширюється одноосібний китайський суверенітет.

  • 21 липня уряд Філіппін оголосив про угоду з Китаєм, яка, як вони сподіваються, покладе край протистоянню у спірних водах Південнокитайського моря.
  • 19 серпня китайські та філіппінські кораблі берегової охорони вкотре зіткнулися в Південнокитайському морі попри укладену минулого місяця тимчасову угоду.
Теги:
Китай
Німеччина
Тайвань
США
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