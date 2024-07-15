Німеччина "таємно" передала Україні 39 танків, - Merkur
Наприкінці червня та на початку липня Німеччина "майже таємно та майже непомітно" передала Україні пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло 39 танків
Про це повідомляє Merkur.
За оновленим списком військової допомоги, оприлюдненим німецьким урядом, Україна отримала 10 танків Marderard 1, а також 2 танки Marderard 2.
Крім того, минулого тижня Київ отримав від Берліна ще 10 основних бойових танків Leopard 1A5 та 20 бойових машин піхоти Marder.
Загалом кількість танків Marder, поставлених Німеччиною в Україну, зросла до 120, а кількість відремонтованих Leopard 1 - до 50 одиниць.
Як зазначається на сайті німецького уряду, на додаток до боєприпасів для Leopard 1 і Marder, було додано ще 2 броньовані мостоукладачі Biber, 2 додаткові броньовані інженерні машини Dachs, 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини і 4 броньовані машини розмінування Wisent 1.
- 10 липня повідомлялось, що США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія оголосили про передачу Україні 4 систем протиповітряної оборони Patriot, системи SAMP-T та анонсували надання інших систем ППО меншої дальності. Зеленський подякував за допомогу, але зазначив, що цього недостатньо.
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