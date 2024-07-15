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Головна Світ Німеччина "таємно" передала Україні 39 танків, - Merkur

Німеччина "таємно" передала Україні 39 танків, - Merkur

15 липня, 2024 понедiлок
14:00
Світ

Наприкінці червня та на початку липня Німеччина "майже таємно та майже непомітно" передала Україні пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло 39 танків

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Про це повідомляє Merkur.

За оновленим списком військової допомоги, оприлюдненим німецьким урядом, Україна отримала 10 танків Marderard 1, а також 2 танки Marderard 2. 

Крім того, минулого тижня Київ отримав від Берліна ще 10 основних бойових танків Leopard 1A5 та 20 бойових машин піхоти Marder. 

Загалом кількість танків Marder, поставлених Німеччиною в Україну, зросла до 120, а кількість відремонтованих Leopard 1 - до 50 одиниць.

Як зазначається на сайті німецького уряду, на додаток до боєприпасів для Leopard 1 і Marder, було додано ще 2 броньовані мостоукладачі Biber, 2 додаткові броньовані інженерні машини Dachs, 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини і 4 броньовані машини розмінування Wisent 1.

  • 10 липня повідомлялось, що США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія оголосили про передачу Україні 4 систем протиповітряної оборони Patriot, системи SAMP-T та анонсували надання інших систем ППО меншої дальності. Зеленський подякував за допомогу, але зазначив, що цього недостатньо.
Теги:
Україна
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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