Німеччина "таємно" передала Україні 39 танків, - Merkur

Про це повідомляє Merkur.

За оновленим списком військової допомоги, оприлюдненим німецьким урядом, Україна отримала 10 танків Marderard 1, а також 2 танки Marderard 2.

Крім того, минулого тижня Київ отримав від Берліна ще 10 основних бойових танків Leopard 1A5 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Загалом кількість танків Marder, поставлених Німеччиною в Україну, зросла до 120, а кількість відремонтованих Leopard 1 - до 50 одиниць.

Як зазначається на сайті німецького уряду, на додаток до боєприпасів для Leopard 1 і Marder, було додано ще 2 броньовані мостоукладачі Biber, 2 додаткові броньовані інженерні машини Dachs, 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини і 4 броньовані машини розмінування Wisent 1.