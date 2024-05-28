Німеччина виділить €60 млн на гуманітарну допомогу Україні

Про це Бербок заявила на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, передає Deutche Welle.

Вона зазначила, що йдеться на сам перед про гуманітарну допомогу мешканцям східних регіонів України, оскільки їм наразі часто бракує найнеобхіднішого.

Німецькі урядовці працюють з міжнародними партнерами, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.