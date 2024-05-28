Німеччина виділить €60 млн на гуманітарну допомогу Україні
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у понеділок, 27 травня, повідомила, що ФРН виділить 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні
Про це Бербок заявила на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, передає Deutche Welle.
Вона зазначила, що йдеться на сам перед про гуманітарну допомогу мешканцям східних регіонів України, оскільки їм наразі часто бракує найнеобхіднішого.
Німецькі урядовці працюють з міжнародними партнерами, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.
- 24 травня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до нього увійшли танки, бронетехніка, мостоукладач, вантажівки, безпілотники, боєприпаси.
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