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Німеччина виділить €60 млн на гуманітарну допомогу Україні

28 травня, 2024 вiвторок
00:55
Світ Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у понеділок, 27 травня, повідомила, що ФРН виділить 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні

Зміст

Про це Бербок заявила на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, передає Deutche Welle.

Вона зазначила, що йдеться на сам перед про гуманітарну допомогу мешканцям східних регіонів України, оскільки їм наразі часто бракує найнеобхіднішого.

Німецькі урядовці працюють з міжнародними партнерами, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.

  • 24 травня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до нього увійшли танки, бронетехніка, мостоукладач, вантажівки, безпілотники, боєприпаси. 
Теги:
Суспільство
Україна
Німеччина
допомога Україні
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