Німеччина вирішила перенести ремонтний центр української техніки зі Словаччини
Німеччина вирішила перенести ремонтний центр для української великої військової техніки, створений у Словаччині, на територію своєї країни
Про це повідомляє NTV.
За словами речника міністерства оборони Німеччини, процес перенесення центру має завершитися до 31 грудня 2024 року.
Таке рішення було ухвалене через проблеми в організації та операційних процесах на словацькому об’єкті.
Зазначається, що цей ремонтний центр розпочав свою роботу у Словаччині з кінця 2022 року. Він обслуговував ключові одиниці військової техніки ЗСУ, зокрема самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, броньовані машини Dingo, ракетні системи MARS II і зенітні установки Gepard.
Однак, за словами німецьких посадовців, Словаччина неодноразово демонструвала "громіздкість" в організації роботи центру.
Також серед ключових проблем вказані розбіжності в інтерпретації європейських митних правил та складності з проведенням капітального ремонту пошкодженої техніки.
Попри перенесення центру, Німеччина запевняє, що ремонт техніки для України лишається пріоритетом. Там нагадали, що у Литві та на території України вже працюють інші німецькі ремонтні центри, які також обслуговують надану ЗСУ військову техніку.
- Напередодні стало відомо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall надасть Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder. Постачання заплановано на першу половину 2025 року.
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