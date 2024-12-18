Німеччина вирішила перенести ремонтний центр української техніки зі Словаччини

Про це повідомляє NTV.

За словами речника міністерства оборони Німеччини, процес перенесення центру має завершитися до 31 грудня 2024 року.

Таке рішення було ухвалене через проблеми в організації та операційних процесах на словацькому об’єкті.

Зазначається, що цей ремонтний центр розпочав свою роботу у Словаччині з кінця 2022 року. Він обслуговував ключові одиниці військової техніки ЗСУ, зокрема самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, броньовані машини Dingo, ракетні системи MARS II і зенітні установки Gepard.

Однак, за словами німецьких посадовців, Словаччина неодноразово демонструвала "громіздкість" в організації роботи центру.

Також серед ключових проблем вказані розбіжності в інтерпретації європейських митних правил та складності з проведенням капітального ремонту пошкодженої техніки.

Попри перенесення центру, Німеччина запевняє, що ремонт техніки для України лишається пріоритетом. Там нагадали, що у Литві та на території України вже працюють інші німецькі ремонтні центри, які також обслуговують надану ЗСУ військову техніку.