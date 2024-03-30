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Німеччина й Франція домовились про антитерористичну співпрацю під час Олімпіади та Чемпіонату Європи з футболу

30 березня, 2024 субота
17:12
Світ олімпіада 2024

Німеччина та Франція зміцнюють співпрацю у боротьбі з тероризмом й відправлять своїх правоохоронців на Олімпіаду в Париж та Чемпіонату Європи з футболу в Німеччину

Про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер, повідомляє Handelsblatt.

Таке посилення співпраці правоохоронних органів країн спричинені загрозою можливих терористичних атак під час великих спортивних подій у Європі.

"Німецькі поліцейські сили будуть розгорнуті на Олімпіаді в Парижі, французька поліція буде розгорнута на Євро в Німеччині, - заявила Фазер, додавши, що безпека під час великих спортивних подій є пріоритетом в обох країнах.

Також міністерка зазначила, що домовилася про співпрацю з французьким колегою Жеральдом Дарманіном.

"На Олімпіаді в Парижі будуть задіяні німецькі поліцейські сили, на Євро в Німеччині - французькі", - пояснила вона.

Глава МВС Німеччини оголосила, що органи безпеки країни озброюватимуться "ще сильніше проти всіх поточних загроз". Це варіюється "від захисту від ісламістів та інших потенційних жорстоких злочинців до безпеки наших мереж від кібератак", сказала вона і додала, що місцева влада у Німеччині зробить усе можливе, щоб "завчасно виявити та зупинити плани ісламістських терористів".

Довідково. Чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з середини червня до середини липня, а Олімпійські ігри - у Парижі з 26 липня по 11 серпня.

  • 28 березня Польща заявила, що приєднається до міжнародних зусиль, щоб допомогти забезпечити безпеку на Олімпійських іграх у Франції, відправивши туди свої війська.
Теги:
Спорт
Франція
Європа
Німеччина
Олімпіада
тероризм
Олімпіада-2024
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