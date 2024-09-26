Німеччина збільшила на €400 млн військову допомогу Україні

Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини.

Зазначено, що росіяни завдали шкоди містам та інфраструктурі України, тому Берлін виділить у короткостроковій перспективі €170 млн на відновлення енергоінфраструктури.

Водночас Бундестаг погодив збільшення коштів на військову допомогу Києву на €400 млн. У німецькому уряді підкреслюють, що це фінансування дозволить закупити додаткові системи ППО, танки, боєприпаси, дрони й запасні частини.