Німеччина збільшила на €400 млн військову допомогу Україні
Бундестаг схвалив збільшення фінансування військової допомоги для України на близько €400 млн
Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини.
Зазначено, що росіяни завдали шкоди містам та інфраструктурі України, тому Берлін виділить у короткостроковій перспективі €170 млн на відновлення енергоінфраструктури.
Водночас Бундестаг погодив збільшення коштів на військову допомогу Києву на €400 млн. У німецькому уряді підкреслюють, що це фінансування дозволить закупити додаткові системи ППО, танки, боєприпаси, дрони й запасні частини.
- Також бюджетний комітет Німеччини затвердив зимовий пакет допомоги вартістю €70 млн для тепло- та електропостачання України.
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