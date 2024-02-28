Німецький фрегат "Гессен" вперше відбив атаку хуситів у Червоному морі
Німецький фрегат "Гессен", який був дислокований у Червоному морі для охорони торговельних суден, відбив першу атаку єменських хуситів у Червоному морі
Про це пише Der Standart.
Зазначається, що цей фрегат у вівторок, 27 лютого, відбив дві авіаційні цілі хуситів у Червоному морі. Це було перше застосування бойової зброї німецькими ВМС у рамках місії, яка вважається найнебезпечнішою морською місією в історії Бундесверу.
Корабель "Гессен" раніше вирушив із Вільгельмсхафена в напрямку району місії, щоб одразу після рішення Бундестагу приступити до її виконання.
- За останні кілька тижнів сили Сполучених Штатів завдали ударів по 230 цілях в Ємені після нападів хуситів на судноплавство в Червоному морі.
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