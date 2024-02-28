Німецький фрегат "Гессен" вперше відбив атаку хуситів у Червоному морі

Про це пише Der Standart.

Зазначається, що цей фрегат у вівторок, 27 лютого, відбив дві авіаційні цілі хуситів у Червоному морі. Це було перше застосування бойової зброї німецькими ВМС у рамках місії, яка вважається найнебезпечнішою морською місією в історії Бундесверу.

Корабель "Гессен" раніше вирушив із Вільгельмсхафена в напрямку району місії, щоб одразу після рішення Бундестагу приступити до її виконання.