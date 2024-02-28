США уразили понад 230 цілей хуситів після нападів на судна у Червоному морі
За останні кілька тижнів сили Сполучених Штатів завдали ударів по 230 цілях в Ємені після нападів хуситів на судноплавство в Червоному морі
Про це йдеться у заяві Пентагона.
"За останні кілька тижнів сили США завдали ударів по понад 230 цілям у контрольованому хуситами Ємені шляхом навмисних ударів і ударів із метою самооборони, ймовірно, знищивши сотні одиниць зброї хуситів", - йдеться у повідомленні.
У Пентагоні зауважили, що це не враховуючи десятки хуситських ракет і безпілотників, які кораблі ВМС США та партнерів перехопили та збили над Червоним морем.
Заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро заявив, що з 19 листопада хусити здійснили щонайменше 48 нападів на комерційні судна і військові кораблі в Червоному морі й навколо нього, через яке проходить 15% всіх світових торговельних потоків.
-
Центральне командування ЗС США заявило, що у п'ятницю, 23 лютого, хусити атакували британське судно Rubymar під прапором Белізу, яке перевозило близько 22 тисяч метричних тонн мінеральних добрив.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.75
- EUR Купівля 41.35Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе