США уразили понад 230 цілей хуситів після нападів на судна у Червоному морі

Про це йдеться у заяві Пентагона.

"За останні кілька тижнів сили США завдали ударів по понад 230 цілям у контрольованому хуситами Ємені шляхом навмисних ударів і ударів із метою самооборони, ймовірно, знищивши сотні одиниць зброї хуситів", - йдеться у повідомленні.

У Пентагоні зауважили, що це не враховуючи десятки хуситських ракет і безпілотників, які кораблі ВМС США та партнерів перехопили та збили над Червоним морем.

Заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро заявив, що з 19 листопада хусити здійснили щонайменше 48 нападів на комерційні судна і військові кораблі в Червоному морі й навколо нього, через яке проходить 15% всіх світових торговельних потоків.