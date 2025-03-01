"Ніякого палива американцям": норвезька компанія Haltbakk Bunkers оголосила бойкот кораблям зі США
Норвезька компанія Haltbakk Bunkers заявила про припинення постачання палива кораблям США після суперечки Володимира Зеленського з Дональдом Трапом і віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом в Овальному кабінеті
Про це йдеться на Facebook-сторінці компанії.
"Величезна заслуга президента України в тому, що він стримався і зберіг спокій, попри те що США влаштували підступне телешоу. Нас від цього нудило", – йдеться в повідомленні.
Так, Haltbakk Bunkers заявила, що припиняє постачання палива американським військам у Норвегії та їхнім кораблям, що заходять у норвезькі порти.
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"Ніякого палива американцям! Ми закликаємо всіх норвежців та європейців наслідувати наш приклад. Слава Україні!" – додали в компанії.
Довідка. Haltbakk Bunkers – норвезька компанія, що постачає та транспортує паливо вздовж узбережжя Норвегії.
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