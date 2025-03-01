"Ніякого палива американцям": норвезька компанія Haltbakk Bunkers оголосила бойкот кораблям зі США

Про це йдеться на Facebook-сторінці компанії.

"Величезна заслуга президента України в тому, що він стримався і зберіг спокій, попри те що США влаштували підступне телешоу. Нас від цього нудило", – йдеться в повідомленні.

Так, Haltbakk Bunkers заявила, що припиняє постачання палива американським військам у Норвегії та їхнім кораблям, що заходять у норвезькі порти.

Читайте також: Європейські лідери та політики в США підтримали Зеленського після сварки в Білому домі

"Ніякого палива американцям! Ми закликаємо всіх норвежців та європейців наслідувати наш приклад. Слава Україні!" – додали в компанії.

Довідка. Haltbakk Bunkers – норвезька компанія, що постачає та транспортує паливо вздовж узбережжя Норвегії.