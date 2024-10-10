Нобелівську премію з літератури отримала південнокорейська письменниця Хан Канг

Про це повідомляє Нобелівський комітет.

"Нобелівську премію з літератури за 2024 рік вручили південнокорейській письменниці Хан Канг, "за її інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Хан Канг - південнокорейська письменниця. У 2016 року вона лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка", що розповідає про рішучу відмову жінки від м'ясних продуктів та про руйнівні наслідки такого рішення. Цей роман та повість письменниці "Немовля Будда" стали основою для однойменних кінофільмів.

Зазначимо, що цьогоріч отримали Нобелівську премію: