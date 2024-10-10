Нобелівську премію з літератури отримала південнокорейська письменниця Хан Канг
У 2024 році Нобелівську премію з літератури вручили письменниці з Південної Кореї Хан Канг
Про це повідомляє Нобелівський комітет.
"Нобелівську премію з літератури за 2024 рік вручили південнокорейській письменниці Хан Канг, "за її інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя", - йдеться у повідомленні.
Довідка. Хан Канг - південнокорейська письменниця. У 2016 року вона лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка", що розповідає про рішучу відмову жінки від м'ясних продуктів та про руйнівні наслідки такого рішення. Цей роман та повість письменниці "Немовля Будда" стали основою для однойменних кінофільмів.
Зазначимо, що цьогоріч отримали Нобелівську премію:
- з фізіології та медицини - науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів.
- з фізики - вчені Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за роботу над відкриттями та винаходами, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейромереж.
- з хімії - Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон М. Джампер за відкриття у сфері білкових досліджень.
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