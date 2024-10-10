Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Нобелівську премію з літератури отримала південнокорейська письменниця Хан Канг

Нобелівську премію з літератури отримала південнокорейська письменниця Хан Канг

Юлія Лаврук
10 жовтня, 2024 четвер
14:15
Світ

У 2024 році Нобелівську премію з літератури вручили письменниці з Південної Кореї Хан Канг

Зміст

Про це повідомляє Нобелівський комітет.

"Нобелівську премію з літератури за 2024 рік вручили південнокорейській письменниці Хан Канг, "за її інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Хан Канг - південнокорейська письменниця. У 2016 року вона лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка", що розповідає про рішучу відмову жінки від м'ясних продуктів та про руйнівні наслідки такого рішення. Цей роман та повість письменниці "Немовля Будда" стали основою для однойменних кінофільмів.

Зазначимо, що цьогоріч отримали Нобелівську премію:

  • з фізіології та медицини - науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів.
  • з фізики - вчені Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за роботу над відкриттями та винаходами, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейромереж.
  • з хімії - Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон М. Джампер за відкриття у сфері білкових досліджень.
Теги:
Культура
Нобелівська премія
Південна Корея
Читайте також:
путін в Монголії
Автор Катерина Єсікова
9 жовтня, 2024 середа
Міжнародний кримінальний суд вивчає, чому Монголія не арештувала Путіна під час його візиту
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Автор Оксана Ліховід
9 жовтня, 2024 середа
Один з напрямків на Харківщині є дуже складним, - комбат БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко
Ураган "Мілтон"
Автор Ольга Бабишена
10 жовтня, 2024 четвер
Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 44.95
    Продаж 45.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
10 жовтня
14:21
На фото: Вал Бебко
Гітарист The Hardkiss, чоловік Саніної Вал Бебко показався на фото з США
14:05
OPINION
Як з певних літер скласти слово "перемога"
13:53
ЯК-130
У Росії розбився військовий літак Як-130
13:53
Путін звільнив посла Росії в США Антонова
13:51
Оновлено
Міг-31К
У Білорусь прилетів другий російський винищувач МіГ-31К, - Гаюн
13:40
на фото Верховна Рада України
ВР прийняла в цілому законопроєкт про військову службу іноземців за контрактом в Україні
13:35
Оновлено
Ілюстративне фото
Сили оборони вночі вдарили по військовому аеродрому "Ханська" в Адигеї
13:34
дтп Польща
У польській Медиці мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою: двоє людей загинули
13:34
Шон Diddy Комбз, Джастін Бібер
Джастін Бібер уперше прокоментував арешт репера Diddy
13:15
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини балістикою: 8 людей загинули, є поранені
13:09
електроенергія
Через бойові дії та техпорушення без світла залишаються 515 населених пунктів: ситуація в енергосистемі 10 жовтня
13:06
Сергій Гнезділов
Військовому Гнезділову, який оголосив про СЗЧ, повідомили про підозру
13:03
Оновлено
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Британії та зустрівся з прем'єром Стармером
12:48
"Використовують для Торецького напрямку": партизани розвідали склад боєприпасів РФ у Пантелеймонівці
12:42
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт вийшла на публіку зі штучним ластовинням на обличчі та спричинила стрибок продажів блискіток на 2500%
12:40
осінь
Похолодання і дощі: Наталка Діденко поділилася прогнозом на найближчі дні
12:40
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що не отримували від України сигналів про припинення вогню в обмін на гарантії безпеки від Заходу
12:39
Рафаель Надаль
Легенда тенісу Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри
12:14
Верховна Рада
Нардепів-утікачів Одарченка й Дмитрука виключили з комітетів Верховної Ради
12:05
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що банери його партії з руйнуваннями в Україні "викрили брехню" його опонентів
12:04
OPINION
Чинуші-корупціонери повинні сидіти
11:54
Сценарист серіалу про Гаррі Поттера Грінвальд зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника
11:54
комп'ютер
В Україні 17 жовтня проведуть національний тест з медіаграмотності
11:51
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 жовтня: скільки просять за долар, євро та злотий
11:32
ППО
Уночі та зранку сили ППО збили 41 ворожий дрон
11:22
ветерани АТО
В Україні започаткували спортивні змагання "Ігри Ветеранів": відкрито реєстрацію на участь
11:16
Ексклюзив
Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм
Війна РФ проти України стала для КНДР шансом отримати гроші, їжу та технології, - експертка зі Східної Азії Плаксієнко-Бутирська
10:54
Верховна Рада
Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення податків
10:53
У зірки "Офісу" Дженни Фішер діагностували рак, вона перенесла операцію та хімієтерапію
10:49
хімічна атака
РФ регулярно використовує хімічну зброю проти України, - постпред при ОЗХЗ
10:45
Британія посилила контроль за дотриманням санкцій проти РФ
10:45
Огляд
міжнародний огляд
Замість "Рамштайну" Зеленський проведе турне столицями, а РФ може напасти на Швецію. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
10:42
Оновлено
Наслідки обстрілу
РФ атакує Україну безпілотниками та КАБами: у Запоріжжі 4 постраждалих, у Кривому Розі пошкоджено п'ятиповерхівку
10:34
Ексклюзив
Джо Байден
"Важливо показати пріоритети": колишній головний військовий прокурор Чумак про скасування Байденом поїздки на "Рамштайн"
10:22
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
"Черговий виток несправедливості": сержант 38-ї ОБрМП Молодий про законопроєкт із декриміналізації СЗЧ
10:15
СБУ затримала військового ЗСУ, якого підозрюють у коригуванні вогню по своєму підрозділу
10:07
OPINION
Чому Захід боїться деколонізації РФ
10:01
Зустріч Володимира Зеленського із Еді Рамою
Зеленський зустрівся з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії
09:54
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Через військову операцію Ізраїлю США евакуювали з Лівану понад 4 тис. людей
09:42
Ексклюзив
Луганська область
Останні три тижні спостерігаємо збільшення кількості атакувальних дій противника, - голова Луганської ОВА Лисогор
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV