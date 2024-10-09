Нобелівську премію з хімії вручили за два відкриття у сфері білкових досліджень

Про це повідомляє Нобелівський комітет.

Девіду Бейкеру вдалося створити абсолютно нові види білків. А Деміс Гассабіс та Джон Джампер розробили модель штучного інтелекту для прогнозування складної структури білків. У комітеті кажуть, що ці відкриття мають величезний потенціал.

Як правило, білки складаються з 20 різних амінокислот, які можна назвати будівельними блоками життя. Девіду Бейкеру у 2003 році вдалося використати ці блоки для розробки нового білка, який не був схожий на жоден інший.

"Відтоді його дослідницька група створювала одне за іншим білкові творіння, включно з тими, що знадобляться у фармацевтичних препаратах, вакцинах, наноматеріалах і крихітних сенсорах", - зазначили у Нобелівському комітеті.

Друге відкриття стосується прогнозування білкових структур. У білках амінокислоти з'єднані разом у довгі нитки, які згортаються, утворюючи тривимірну структуру, що є вирішальною для функції білка. З 1970-х років дослідники намагалися передбачити структуру білків за амінокислотними послідовностями.

У 2020 році Гассабіс і Джампер представили модель штучного інтелекту під назвою AlphaFold2, за допомогою якої вони змогли передбачити структуру майже всіх 200 мільйонів білків, які ідентифікували дослідники.

Зазначимо, що цьогоріч отримали Нобелівську премію: