Нобелівську премію з хімії вручили за два відкриття у сфері білкових досліджень
У 2024 році Нобелівську премію з хімії отримали Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон М. Джампер за відкриття у сфері білкових досліджень
Про це повідомляє Нобелівський комітет.
Девіду Бейкеру вдалося створити абсолютно нові види білків. А Деміс Гассабіс та Джон Джампер розробили модель штучного інтелекту для прогнозування складної структури білків. У комітеті кажуть, що ці відкриття мають величезний потенціал.
Як правило, білки складаються з 20 різних амінокислот, які можна назвати будівельними блоками життя. Девіду Бейкеру у 2003 році вдалося використати ці блоки для розробки нового білка, який не був схожий на жоден інший.
"Відтоді його дослідницька група створювала одне за іншим білкові творіння, включно з тими, що знадобляться у фармацевтичних препаратах, вакцинах, наноматеріалах і крихітних сенсорах", - зазначили у Нобелівському комітеті.
Друге відкриття стосується прогнозування білкових структур. У білках амінокислоти з'єднані разом у довгі нитки, які згортаються, утворюючи тривимірну структуру, що є вирішальною для функції білка. З 1970-х років дослідники намагалися передбачити структуру білків за амінокислотними послідовностями.
У 2020 році Гассабіс і Джампер представили модель штучного інтелекту під назвою AlphaFold2, за допомогою якої вони змогли передбачити структуру майже всіх 200 мільйонів білків, які ідентифікували дослідники.
Зазначимо, що цьогоріч отримали Нобелівську премію:
- з фізіології та медицини - науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів.
- з фізики - вчені Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за роботу над відкриттями та винаходами, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейромереж.
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