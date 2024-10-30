Норвегія виділила Румунії близько €120 млн на новий Patriot замість відправленого в Україну
Норвегія виділила €120 млн на закупівлю нового зенітного ракетного комплексу Patriot для Румунії замість того, який вона нещодавно передала Україні
Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.
"Норвегія виділить 1,4 мільярда норвезьких крон на розширення систем ППО в Україні. Разом з іншими країнами Норвегія надає фінансування, яке дозволить Румунії відправити в Україну систему протиповітряної оборони Patriot", – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
Міністр оборони Бйорн Арільд Грам заявив, що західні партнери мають збільшити допомогу Україні, зокрема протиповітряна оборона є однією з найважливіших потреб України.
"Без належного обладнання протиповітряної оборони Україна не може захистити військові об’єкти та сили, які захищають країну, а також не може забезпечити захист дітей і дорослих, які намагаються продовжувати своє життя, чи захистити цивільну інфраструктуру, яка має забезпечити електроенергією та опаленням протягом всієї зими", - додав він.
В уряді нагадали, що раніше цього року Норвегія дала 4 мільярди крон на посилення української ППО, зокрема купівлю ракет-перехоплювачів для Patriot, купівлі батареї IRIS-T та ремонт вже наявних систем ППО.
- Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, прибув із робочим візитом до Ісландії на четвертий саміт Україна - Північна Європа. Під час нього Норвегія анонсувала новий пакет допомоги на €500 млн.
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