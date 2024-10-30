Норвегія виділила Румунії близько €120 млн на новий Patriot замість відправленого в Україну

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

"Норвегія виділить 1,4 мільярда норвезьких крон на розширення систем ППО в Україні. Разом з іншими країнами Норвегія надає фінансування, яке дозволить Румунії відправити в Україну систему протиповітряної оборони Patriot", – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Міністр оборони Бйорн Арільд Грам заявив, що західні партнери мають збільшити допомогу Україні, зокрема протиповітряна оборона є однією з найважливіших потреб України.

"Без належного обладнання протиповітряної оборони Україна не може захистити військові об’єкти та сили, які захищають країну, а також не може забезпечити захист дітей і дорослих, які намагаються продовжувати своє життя, чи захистити цивільну інфраструктуру, яка має забезпечити електроенергією та опаленням протягом всієї зими", - додав він.

В уряді нагадали, що раніше цього року Норвегія дала 4 мільярди крон на посилення української ППО, зокрема купівлю ракет-перехоплювачів для Patriot, купівлі батареї IRIS-T та ремонт вже наявних систем ППО.