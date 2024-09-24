Норвегія виділить $9,5 млн на евакуацію поранених з України в Європу
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що уряд виділить 100 мільйонів крон (близько 9,5 млн доларів) на продовження місії з евакуації тяжко поранених українців для лікування у Європі
Про це пише видання VG.
Зазначається, що програма включає використання спеціально обладнаного літака, який виконує функції літаючої інтенсивної терапії.
Стьоре наголосив, що така програма є життєво необхідною для важкопоранених українців. Угода між Норвегією та ЄС фактично мала закінчитися в листопаді, однак переобладнаний літак SAS, який діє з серпня 2022 року, продовжить евакуацію до квітня 2025 року.
"Дуже важливо частину важкопоранених вивозити на лікування. У нас є літак і екіпаж, які мають велике міжнародне визнання, щоб ми могли виконувати цю роботу", – сказав норвезький прем’єр.
Він зазначив, що майже половина всіх евакуйованих важкохворих українців, 1931 людина, була перевезена саме цим літаком. Більшість із цих пацієнтів - люди із важкими раковими захворюваннями, травмами та бойовими пораненнями.
Пацієнтів доставляють до Польщі, а потім транспортують до лікарень Європи. Зокрема, 400 пацієнтів норвезького літака медевакуації пройшли лікування в Норвегії.
- Також на початку вересня Норвегія виділила Міжнародному фонду України понад $53 млн (570 млн норвезьких крон) для закупівлі систем протиповітряної оборони й дронів для Києва.
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