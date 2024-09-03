Норвегія виділила понад $53 млн на дрони та ППО для України
Норвегія надасть Міжнародному фонду України понад $53 млн (570 млн норвезьких крон) для закупівлі систем протиповітряної оборони й дронів для Києва
Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.
Зазначено, що Україна отримає більше БПЛА для ЗСУ на передовій та більше систем протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення та обʼєкти інфраструктури від атак росіян.
"Україна гостро потребує більшої кількості військового спорядження, щоб захистити себе від російської агресивної війни. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок", - заявив глава міноборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.
Також у пресслужбі уряду додають, держава з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну внесла до Міжнародного фонду близько 160 млн євро (1,8 млрд норвезьких крон).
- 11 липня стало відомо про те, що Норвегія виділить 1 мільярд крон (92,69 мільйона доларів) на підтримку України у сфері протиповітряної оборони.
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