Нова Зеландія посилила санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс у вівторок, 24 вересня, оголосив про запровадження нових санкцій проти фізичних осіб у Білорусі та Росії за незаконне вторгнення в Україну
Про це повідомляє Scoop.
"Останні санкції націлені на суб’єктів, причетних до незаконної окупації Росією Запорізької АЕС, військово-промислового комплексу Росії, а також білоруських фізичних та юридичних осіб, які надають підтримку вторгненню в Україну", - зазначив голова МЗС Нової Зеландії.
Він підкреслив, що окупація Запорізької АЕС становить серйозну загрозу ядерній безпеці, і закликав Росію негайно вивести свої війська з території України.
Зазначається, що нові санкції торкнуться п'яти фізичних і шести юридичних осіб, причетних до підтримки вторгнення.
"Санкції щодо білоруських діячів є спільними зусилля з нашими однодумцями - міжнародними партнерами, спрямовані на засудження і притягнення до відповідальності тих, хто підтримує незаконні дії Росії", - зазначив Пітерс.
Він додав, що Нова Зеландія діє в координації з міжнародними партнерами, приєднавшись до понад 35 країн, які також запроваджують заходи проти тих, хто сприяє російській агресії.
З моменту ухвалення закону про санкції проти Росії в березні 2022 року Нова Зеландія вже запровадила санкції проти більш ніж 1700 фізичних і юридичних осіб, а також встановила низку торговельних обмежень.
- Нещодавно також президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, запровадивши нові санкції проти шістьох фізичних та більш як 40 юридичних осіб з Росії, Ірану та Китаю.
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