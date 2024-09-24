Нова Зеландія посилила санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну

Про це повідомляє Scoop.

"Останні санкції націлені на суб’єктів, причетних до незаконної окупації Росією Запорізької АЕС, військово-промислового комплексу Росії, а також білоруських фізичних та юридичних осіб, які надають підтримку вторгненню в Україну", - зазначив голова МЗС Нової Зеландії.

Він підкреслив, що окупація Запорізької АЕС становить серйозну загрозу ядерній безпеці, і закликав Росію негайно вивести свої війська з території України.

Зазначається, що нові санкції торкнуться п'яти фізичних і шести юридичних осіб, причетних до підтримки вторгнення.

"Санкції щодо білоруських діячів є спільними зусилля з нашими однодумцями - міжнародними партнерами, спрямовані на засудження і притягнення до відповідальності тих, хто підтримує незаконні дії Росії", - зазначив Пітерс.

Він додав, що Нова Зеландія діє в координації з міжнародними партнерами, приєднавшись до понад 35 країн, які також запроваджують заходи проти тих, хто сприяє російській агресії.

З моменту ухвалення закону про санкції проти Росії в березні 2022 року Нова Зеландія вже запровадила санкції проти більш ніж 1700 фізичних і юридичних осіб, а також встановила низку торговельних обмежень.