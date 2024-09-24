Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Нова Зеландія посилила санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну

Нова Зеландія посилила санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну

Світлана Кравченко
24 вересня, 2024 вiвторок
11:54
Світ Нова Зеландія

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс у вівторок, 24 вересня, оголосив про запровадження нових санкцій проти фізичних осіб у Білорусі та Росії за незаконне вторгнення в Україну

Зміст

Про це повідомляє Scoop.

"Останні санкції націлені на суб’єктів, причетних до незаконної окупації Росією Запорізької АЕС, військово-промислового комплексу Росії, а також білоруських фізичних та юридичних осіб, які надають підтримку вторгненню в Україну", - зазначив голова МЗС Нової Зеландії.

Він підкреслив, що окупація Запорізької АЕС становить серйозну загрозу ядерній безпеці, і закликав Росію негайно вивести свої війська з території України.

Зазначається, що нові санкції торкнуться п'яти фізичних і шести юридичних осіб, причетних до підтримки вторгнення.

"Санкції щодо білоруських діячів є спільними зусилля з нашими однодумцями - міжнародними партнерами, спрямовані на засудження і притягнення до відповідальності тих, хто підтримує незаконні дії Росії", - зазначив Пітерс.

Він додав, що Нова Зеландія діє в координації з міжнародними партнерами, приєднавшись до понад 35 країн, які також запроваджують заходи проти тих, хто сприяє російській агресії.

З моменту ухвалення закону про санкції проти Росії в березні 2022 року Нова Зеландія вже запровадила санкції проти більш ніж 1700 фізичних і юридичних осіб, а також встановила низку торговельних обмежень.

  • Нещодавно також президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, запровадивши нові санкції проти шістьох фізичних та більш як 40 юридичних осіб з Росії, Ірану та Китаю.
Теги:
Росія
Білорусь
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Ліквідований в України генерал російської митниці Ільдар Саїдов
Автор Анатолій Буряк
22 вересня, 2024 неділя
В Україні ліквідували генерала російської митниці Саїдова, що попався на контрабанді і воював у "Штормі", - ЗМІ
Автор Олексій Петров
23 вересня, 2024 понедiлок
Чому і як ходять у СЗЧ?
путін
Автор Антін Борковський
22 вересня, 2024 неділя
Основні думки Путіна - як зараз красиво вийти з війни та повернути Курщину, - політолог Орєшкін
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 45.84
    Продаж 46.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 вересня
12:16
"Ситуація навколо міста критична": DeepState заявляє, що окупанти рівняють Вугледар із землею
12:13
Ексклюзив
Мусієнко
"Каже про гарантії": військовий експерт Мусієнко прокоментував заяву Павела щодо шансів України повернути всі території
12:06
повінь
Місячна норма впродовж доби: в Британії опади спричинили повінь, у Лондоні затопило футбольне поле
12:00
OPINION
План Перемоги чи завіса?
11:46
Революція гідності, Майдан
Справи Майдану: екскерівників СБУ та 20 високопосадовців ФСБ судитимуть за перешкоджання протестам і підривні дії
11:28
TikTok
TikTok видалив пов'язані з російськими медіагрупами акаунти за "операції прихованого впливу" на тлі президентських перегонів у США
11:25
Роман "Хто ти такий?" військового Артема Чеха видадуть у США
11:22
Нідерланди
Нідерланди виділяють майже €210 млн на відновлення критичної інфраструктури України
11:15
Франція
До кінця року Франція надасть Україні щонайменше 60 млн євро на підтримку енергетики
11:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець розповів, як можливо протидіяти коригованій авіабомбі УПМБ Д-30СН
10:43
Вийшов новий трейлер "Гладіатора 2", який розкрив звʼязок персонажів Пола Мескаля та Рассела Кроу
10:34
Огляд
міжнародний огляд
Союзники непокояться надмірним політичним втручанням в енергетичний сектор України та провал запуску "Сармата" - акценти світових ЗМІ 24 вересня
10:30
Наводив ракети на свою бригаду та планував втекти до РФ: військового з Харкова арештували за підозрою в держзраді
10:24
Ізраїль, ЦАХАЛ
"Хезболла" атакувала підприємство з виробництва вибухівки та аеропорт в Ізраїлі: США заявили, що проти операції ЦАХАЛу в Лівані
10:23
національний кешбек
"Національний кешбек": за перші три тижні українцям нараховано 23,6 млн грн
10:08
Україна закликає Іспанію пришвидшити передачу танків і ППО через підготовку РФ до масштабних обстрілів
10:08
OPINION
Чи реформує ООН "Пакт в ім`я майбутнього"
10:04
до Бельгії евакуювали трьох левиць
З України до Бельгії евакуювали трьох левиць, врятованих від незаконного розведення
09:50
Анджей Дуда
Дуда розкритикував заяву міністра оборони Польщі про неможливість вступу України в ЄС без вирішення "волинського питання"
09:42
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Росія, Китай та Іран за допомогою ШІ намагаються вплинути на вибори у США, - розвідка
09:37
Оновлено
Шзраїль - Ливан, війна
ЦАХАЛ завдав ударів по понад 1600 об'єктах "Хезболли" в Лівані 23 вересня
09:27
Економіка рф
Наступного року РФ планує підвищити витрати на оборону до "історичного максимуму", - Bloomberg
09:24
Ексклюзив
Наразі Курахове перебуває по флангах у відносному оточенні, - в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр
09:00
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами та ракетами вночі та вранці 24 вересня: на Полтавщині постраждала енергетична інфраструктура
08:51
Японія
У Києві восени відкриють торгове представництво Японії, - Сибіга
08:44
Зустріч Сибіги з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою
МЗС закликало Бразилію не допустити ударів Росії по українських АЕС
08:31
Ексклюзив
Курахове найближчим часом матиме таку ж долю, як Авдіївка, - волонтер
08:22
ППО
Нічна атака ракетами і БПЛА: сили ППО знищили 66 "шахедів"
08:22
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 143 боєзіткнення: Сили оборони відбили атаки РФ на 11 напрямках
08:10
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Гроссі заявив, що МАГАТЕ не планує постійної місії на Курській АЕС
08:02
OPINION
Звідки Гнєзділов пішов у СЗЧ
07:37
Знищений російський танк
Армія РФ за добу втратила 1400 військових, 16 танків і 61 артсистему
07:31
Оновлено
обстріл, Харківщинка
РФ атакувала Запоріжжя, Харківщину, Дніпропетровщину: є загиблий та 6 постраждалих, зокрема діти
07:24
На фото прапор ОАЕ
США надали ОАЕ статус свого оборонного партнера
07:12
Норвегія
Норвегія виділить $9,5 млн на евакуацію поранених з України в Європу
07:08
Оновлено
На фото: Аліна Гросу
Співачка Аліна Гросу заявила, що стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку. У МЗС назвали це "нісенітницею"
06:59
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни тримають у Чорному морі один військовий корабель
06:55
Землетрус
У Японії стався землетрус магнітудою 5,9: він спричинив цунамі на островах Ідзу
06:40
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
Трамп заявив, що Зеленський прагне перемоги демократів на виборах у США
06:30
Володимир Зеленський
"Ми ближчі до миру, ніж думаємо": Зеленський впевнений, що війна в Україні близька до завершення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV