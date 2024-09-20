Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних і юридичних осіб РФ, Ірану та Китаю

Про це йдеться на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документах.

Так, в указі №638 йдеться про санкції, які запроваджені проти 6 громадян, а також проти 40 юридичних осіб РФ, Ірану і Китаю терміном на 10 років.

Водночас в указі №639 йдеться про обмеження двох російських підприємств: ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк" та Казанського державного казенного порохового заводу.