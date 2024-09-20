Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних і юридичних осіб РФ, Ірану та Китаю
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, запровадивши нові санкції проти шістьох фізичних та більш як 40 юридичних осіб з Росії, Ірану та Китаю
Про це йдеться на сайті президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документах.
Так, в указі №638 йдеться про санкції, які запроваджені проти 6 громадян, а також проти 40 юридичних осіб РФ, Ірану і Китаю терміном на 10 років.
Водночас в указі №639 йдеться про обмеження двох російських підприємств: ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк" та Казанського державного казенного порохового заводу.
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13 вересня країни - члени Євросоюзу розглянули три пропозиції щодо зміни санкційного режиму проти РФ, аби забезпечити надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів з доходів від заморожених активів російського центрального банку.
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