Новим прем'єром Пакистану обрано Шехбаза Шаріфа, опоненти заявляють про фальсифікацію виборів

Про це повідомляє Reuters.

"Шехбаз Шаріф оголошується обраним прем'єр-міністром Ісламської Республіки Пакистан", - оголосив спікер Національної асамблеї Аяз Садік, зазначивши, що Шаріф отримав 201 голос, що перевищує необхідні 169 голосів у палаті.

Він випередив кандидата Омара Аюба, підтриманого ув'язненим колишнім прем'єр-міністром Імраном Ханом, - він набрав 92 голоси.

Це рішення викликало гучні протести з боку сунітської партії "Рада Іттехад" (SIC), яку підтримує Хан. Депутати вимагали звільнення Хана і вигукували гасла про те, що Шаріф прийшов до влади шляхом фальсифікації виборів.

У виданні пояснили, що вибори 8 лютого супроводжувалися відключенням мобільного інтернету, арештами та насильством, а затримка з оголошенням результатів спричинила численні підозри у їхній фальсифікації.

Прем'єр-міністр Шаріф повернувся на посаду, яку він обіймав до серпня, коли парламент був розпущений напередодні виборів і до влади прийшов тимчасовий уряд.

Довідково: 72-річний Шаріф є молодшим братом триразового прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, який очолював виборчу кампанію своєї партії "Пакистанська мусульманська ліга - Наваз" (ПМЛ-Н).

Кандидати, яких підтримував Хан, отримали більшість місць, але ПМЛ-Н і "Пакистанська народна партія" (ПНП) домовилися сформувати коаліційний уряд, що дозволило Шехбазу Шаріфу бути обраним прем'єр-міністром.

За попереднього прем'єрства уряд Шаріфа зміг укласти критично важливу угоду з Міжнародним валютним фондом, але цей процес загруз у проблемах, а заходи, передбачені угодою, термін дії якої закінчується у квітні, сприяли зростанню цін і збільшили тиск на домогосподарства бідних і середніх верств населення.