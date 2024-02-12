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Прихильники ув'язненого експрем'єра Пакистану вийшли на протести через результати виборів

12 лютого, 2024 понедiлок
10:33
Світ Імран Хан

У понеділок, 12 лютого, на південному заході Пакистану тисячі прихильників ув'язненого експрем'єра Імрана Хана заблокували ключові автомагістралі та розпочали одноденний страйк через ймовірну фальсифікацій виборів

Про це повідомляє Associated Press.

Хан не зміг взяти участь у виборах через висунуті проти нього кримінальні звинувачення, які він вважає політично вмотивованими.

Згідно з остаточними результатами, опублікованими в неділю, кандидати, які є прибічниками Хана, отримали більше місць у парламенті, ніж політичні партії, які усунули його від влади майже два роки тому.

Жодна з партій не отримала більшості, тому їм доведеться провести переговори про формування коаліційного уряду. Новий парламент обиратиме наступного прем'єр-міністра країни.

Речник уряду південно-західної провінції Белуджистан Ян Ачакзай закликав протестувальників "проявити милосердя", визнавши поразку і відійти подалі від автомагістралей.

Партія "Пакистанська мусульманська ліга-Н" на чолі з триразовим прем'єр-міністром і колишнім злочинцем Навазом Шаріфом отримала 75 місць. Наразі Шаріф веде переговори з союзниками про формування коаліційного уряду.

Пакистанські військові завжди вважали себе остаточним арбітром у питанні про те, хто стане прем'єр-міністром, і Шаріф був відзначений як бажаний кандидат потужного силового відомства через його безпроблемне повернення до країни в жовтні минулого року.

Шаріф провів чотири роки у вигнанні, щоб уникнути тюремного ув'язнення, але його судимості були скасовані за кілька тижнів після його прибуття до Пакистану.

  • У неділю, 11 лютого, виборча комісія Пакистану оголосила офіційні результати виборів, згідно з якими більшість місць у парламенті отримали незалежні кандидати, пов'язані з партією "Пакистанська партія Техрік-і-Інсаф" (ПТІ) колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана.

Теги:
вибори
Пакистан
акції протестів
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