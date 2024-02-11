Пакистан оприлюднив офіційні результати парламентських виборів, більшість місць отримали союзники Хана

Про це повідомляє CNN.

За даними Виборчої комісії Пакистану, незалежні кандидати отримали 102 місця, пов'язані з Ханом. Партія Пакистанська мусульманська ліга Наваз (ПМЛН), очолювана колишнім прем'єр-міністром Навазом Шаріфом, посіла друге місце з 73 місцями, а Пакистанська народна партія (ПНП) отримала 54 місця.

Однак, оскільки жодна з трьох основних партій країни не отримала необхідних 169 місць, щоб мати більшість у парламенті, вона не зможе самостійно сформувати уряд, що залишає невизначеним питання про те, хто стане наступним прем'єр-міністром країни.

Окрім цього, у неділю партія ПТІ закликала партійних працівників і прихильників провести акції протесту біля виборчих дільниць у виборчих округах, де, за словами членів партії, результати виборів були "приховані та затягнуті".

Адміністрація Ісламабаду запровадила статтю 144, яка дозволяє поліції вживати правових заходів проти будь-яких незаконних зібрань та заходів.