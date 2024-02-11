Пакистан оприлюднив офіційні результати парламентських виборів, більшість місць отримали союзники Хана
У неділю, 11 лютого, виборча комісія Пакистану оголосила офіційні результати виборів, згідно з якими більшість місць у парламенті отримали незалежні кандидати, пов'язані з партією "Пакистанська партія Техрік-і-Інсаф" (ПТІ) колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана
Про це повідомляє CNN.
За даними Виборчої комісії Пакистану, незалежні кандидати отримали 102 місця, пов'язані з Ханом. Партія Пакистанська мусульманська ліга Наваз (ПМЛН), очолювана колишнім прем'єр-міністром Навазом Шаріфом, посіла друге місце з 73 місцями, а Пакистанська народна партія (ПНП) отримала 54 місця.
Однак, оскільки жодна з трьох основних партій країни не отримала необхідних 169 місць, щоб мати більшість у парламенті, вона не зможе самостійно сформувати уряд, що залишає невизначеним питання про те, хто стане наступним прем'єр-міністром країни.
Окрім цього, у неділю партія ПТІ закликала партійних працівників і прихильників провести акції протесту біля виборчих дільниць у виборчих округах, де, за словами членів партії, результати виборів були "приховані та затягнуті".
Адміністрація Ісламабаду запровадила статтю 144, яка дозволяє поліції вживати правових заходів проти будь-яких незаконних зібрань та заходів.
- 30 січня пакистанський суд засудив колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана та одного з його партійних заступників до 10 років ув'язнення кожного, визнавши їх винними у розголошенні державної таємниці.
- А наступного дня його засудили до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції.
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У п'ятницю, 9 лютого, колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан, який перебуває у в'язниці, заявив про свою перемогу на парламентських виборах у створеному за допомогою ШІ посланні.
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