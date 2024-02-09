Експрем'єр Пакистану з в'язниці за допомогою ШІ заявив про перемогу його партії на виборах
У п'ятницю, 9 лютого, колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан, який перебуває у в'язниці, заявив про свою перемогу на парламентських виборах у створеному за допомогою ШІ посланні
Про це повідомляє Reuters.
У аудіовізуальному посланні, яке зазвичай передається через його адвокатів, Хан відкинув попередню заяву свого суперника Наваза Шаріфа про перемогу.
Він закликав своїх прихильників відсвяткувати перемогу, досягнуту всупереч тому, що він називає репресіями проти його партії.
Попри те, що Хан перебуває у в'язниці, а його партія не має права брати участь у виборах, незалежні кандидати, яких підтримував Хан, отримали більшість місць на національних виборах.
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