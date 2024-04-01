Новопризначений комісар Ради Європи з прав людини О'Флаерті анонсував свій перший візит на посаді в Україну

Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

О'Флаерті розпочинає сьогодні свій шестирічний мандат із зобов'язанням поставити права людини в центр порядку денного держав-членів.

Комісар підкреслив, що має намір впровадити перспективу прав людини в найбільші виклики, з якими стикаються суспільства, зазначивши, що має намір здійснити свій перший візит як комісар в Україну.

"Я не можу придумати нічого більш термінового, ніж вирішення наслідків для прав людини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спричинило жахливі людські страждання та руйнування", - наголосив він.

Комісар також визначив інші сфери, де терміново потрібен посилений захист прав людини, включаючи кліматичну кризу, управління штучним інтелектом, свободу вираження поглядів, міграцію та зростання мови ненависті, включаючи антисемітизм і антимусульманські напади.

Значна частина порядку його денного також буде присвячена винесенню боротьби маргіналізованих людей і жертв дискримінації на перший план дискусій про права людини.

"Зокрема, роми та мандрівники стикаються з нестерпною ситуацією, яка потребує більшої уваги", – сказав О'Флаерті.

Комісар наголосив на намірі зосередитись на молоді, соціально-економічних правах та правозахисниках, а також використовувати свій мандат для сприяння виконанню рішень Європейського суду з прав людини.

"Я вступаю на цю нову посаду з почуттям великої відповідальності, а також глибокої вдячності та поваги до роботи моєї попередниці, Дуні Міятович. Права людини впливають на кожен аспект нашого життя. У той час, коли вони стикаються з численними проблемами, ми повинні знову взяти на себе зобов’язання вплести їх у тканину наших суспільств. Це вимагатиме узгоджених зусиль, і я маю намір грати свою роль у міру своїх можливостей, супроводжуючи та захищаючи правовласників у державах-членах", - резюмував новообраний комісар.

Хто такий Майкл О'Флаерті

Майкл О'Флаерті був обраний Парламентською асамблеєю Ради Європи в січні 2024 року. Він є п'ятим Комісаром Ради Європи з прав людини, змінивши на цій посаді Дуню Міятович (2018-2024), Нільса Муйжніекса (2012-2018), Томас Хаммарберг (2006-2012) і Альваро Гіл-Роблес і Гіл-Дельгадо (1999-2006). Повноваження Уповноваженого тривають шість років і не можуть бути поновлені.

Ірландський юрист-правозахисник О'Флаерті працював директором Агентства ЄС з основних прав людини (2015-2023), членом Комітету ООН з прав людини (2004-2012), головним уповноваженим з прав людини Північної Ірландії Комісії (2011-2013), а також на різних посадах в Управлінні Верховного комісара з прав людини, зокрема під час організації операцій у постраждалих від конфлікту країнах, таких як Сьєрра-Леоне та Боснія та Герцеговина.

Протягом десятиліть своєї прихильності правам людини він зробив значний внесок у їх просування та захист, у тому числі шляхом публікації книг і статей, а також шляхом викладання в різних університетах.