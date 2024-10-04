Обама агітуватиме за Гарріс у ключовому на виборах у США штаті Пенсильванія, - The Hill

Про це повідомляє The Hill з посиланням на високопоставленого представника передвиборчої кампанії Гарріс.

"Колишній президент Обама має намір розпочати передвиборчу кампанію за віцепрезидентку Гарріс цього місяця, розпочавши свій бліц-тур наступного тижня у ключовому штаті Пенсильванія, де відбуватимуться вибори", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, Пенсильванія стане першою зупинкою в рамках запланованого туру по ключових штатах перед президентськими виборами у США.

Очікується, що Обама відвідає ще декілька штатів, де агітуватиме виборців голосувати за Гарріс.

Барак Обама і його дружина, колишня перша леді США Мішель Обама, підтримали Гарріс менш ніж через тиждень після того, як вона очолила список кандидатів від Демократичної партії, коли президент Байден вибув з перегонів. Дехто, як стверджують у виданні, вважає, що Обама зіграв важливу роль у цьому процесі.

У рамках підтримки Гарріс минулого місяця колишній президент провів сольний збір коштів на користь Гарріс в Лос-Анджелесі, зібравши 4 млн доларів.