Обама агітуватиме за Гарріс у ключовому на виборах у США штаті Пенсильванія, - The Hill
Колишній президент США Барак Обама розпочне передвиборчу кампанію на підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс 10 жовтня у районі Піттсбурга, штат Пенсильванія
Про це повідомляє The Hill з посиланням на високопоставленого представника передвиборчої кампанії Гарріс.
"Колишній президент Обама має намір розпочати передвиборчу кампанію за віцепрезидентку Гарріс цього місяця, розпочавши свій бліц-тур наступного тижня у ключовому штаті Пенсильванія, де відбуватимуться вибори", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, Пенсильванія стане першою зупинкою в рамках запланованого туру по ключових штатах перед президентськими виборами у США.
Очікується, що Обама відвідає ще декілька штатів, де агітуватиме виборців голосувати за Гарріс.
Барак Обама і його дружина, колишня перша леді США Мішель Обама, підтримали Гарріс менш ніж через тиждень після того, як вона очолила список кандидатів від Демократичної партії, коли президент Байден вибув з перегонів. Дехто, як стверджують у виданні, вважає, що Обама зіграв важливу роль у цьому процесі.
У рамках підтримки Гарріс минулого місяця колишній президент провів сольний збір коштів на користь Гарріс в Лос-Анджелесі, зібравши 4 млн доларів.
- 26 липня колишній президент США Барак Обама разом зі своєю дружиною Мішель підтримали кандидатуру Камали Гарріс на виборах президента США.
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