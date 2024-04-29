"Обговорювали двосторонню торгівлю": Іран заперечив співпрацю з КНДР у програмі виготовлення балістичних ракет
МЗС Ірану заперечило заяви про співпрацю над програмами балістичних ракет з Північною Кореєю. Натомість кажуть про плани двосторонньої торгівлі
Про це повідомляє Reuters.
Минулого тижня делегація Північної Кореї відвідала іранську виставку в Тегерані та обговорила двосторонню торгівлю з урядовцями Ірану та приватним сектором, заявив у понеділок речник МЗС Ірану Насер Канаані.
Північну Корею та Іран давно підозрюють у співпраці над програмами балістичних ракет, можливо, обмінюючись технічним досвідом і компонентами, які використовувалися для їх виготовлення.
Канаані заперечив такі заяви, заявивши, що деякі ЗМІ прагнули зробити "упереджені спекуляції, публікуючи неправдиві та безпідставні новини".
Північну Корею також підозрюють у постачанні Росії ракет і артилерії, хоча обидві країни заперечують ці звинувачення.
- У середу, 24 квітня, делегація Північної Кореї на чолі з міністром міжнародної торгівлі здійснює рідкісний візит до Ірану після відвідин Росії.
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