"Обговорювали двосторонню торгівлю": Іран заперечив співпрацю з КНДР у програмі виготовлення балістичних ракет

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня делегація Північної Кореї відвідала іранську виставку в Тегерані та обговорила двосторонню торгівлю з урядовцями Ірану та приватним сектором, заявив у понеділок речник МЗС Ірану Насер Канаані.

Північну Корею та Іран давно підозрюють у співпраці над програмами балістичних ракет, можливо, обмінюючись технічним досвідом і компонентами, які використовувалися для їх виготовлення.

Канаані заперечив такі заяви, заявивши, що деякі ЗМІ прагнули зробити "упереджені спекуляції, публікуючи неправдиві та безпідставні новини".

Північну Корею також підозрюють у постачанні Росії ракет і артилерії, хоча обидві країни заперечують ці звинувачення.