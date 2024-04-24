Міністр зовнішніх економічних зв'язків КНДР після візиту до Росії прилетів до Ірану

Про це інформує Reuters з посиланням на офіційні ЗМІ КНДР.



Зазначається, що міністр зовнішніх економічних зв'язків КНДР Юн Джонг Хо вилетів у вівторок, 23 квітня, з Пхеньяну на чолі делегації міністерства з візитом до Ірану. Північнокорейське інформаційне агентство інших подробиць не надавало.

Як пише Reuters, Юн раніше працював над зв'язками КНДР із Сирією.

Зараз чиновник бере активну участь у розширенні обмінів з Росією, а на початку цього місяця очолював делегацію КНДР, яка відвідала Москву.