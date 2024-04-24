Міністр зовнішніх економічних зв'язків КНДР після візиту до Росії прилетів до Ірану
У середу, 24 квітня, делегація Північної Кореї на чолі з міністром міжнародної торгівлі здійснює рідкісний візит до Ірану після відвідин Росії
Про це інформує Reuters з посиланням на офіційні ЗМІ КНДР.
Зазначається, що міністр зовнішніх економічних зв'язків КНДР Юн Джонг Хо вилетів у вівторок, 23 квітня, з Пхеньяну на чолі делегації міністерства з візитом до Ірану. Північнокорейське інформаційне агентство інших подробиць не надавало.
Як пише Reuters, Юн раніше працював над зв'язками КНДР із Сирією.
Зараз чиновник бере активну участь у розширенні обмінів з Росією, а на початку цього місяця очолював делегацію КНДР, яка відвідала Москву.
- Напередодні The Washington Post написало, що Іран, Росія, Китай та КНДР очолюють блок диктаторських режимів, до якого входять і терористичні угрупування – їх пов'язує не ідеологія, а відчай.
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