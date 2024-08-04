Обмін ув'язненими: Трамп привітав Путіна з "чудовою угодою"
Кандидат у президенти США Дональд Трамп привітав російського диктатора Володимира Путіна з угодою щодо обміну ув'язненими із західними країнами
Про це пише The Washington Post.
Як сказав Трамп під час передвиборчого мітингу в Атланті, Путін перехитрив американських чиновників у рамках найбільшої угоди щодо обміну ув'язненими з часів закінчення холодної війни.
"Я хотів би привітати Володимира Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду", - сказав він.
Водночас ексочільник Білого дому вважає, що для США обмін був жахливим.
"Ми повернули наших людей, але, Боже, ми укладаємо жахливі, жахливі угоди. Приємно говорити, що ми їх повернули, але чи не створює це поганий прецедент?" - зазначив Трамп.
Видання зазначає, що на мітингу Трамп не згадав жодного з американських в'язнів, які були звільнені в результаті угоди - в тому числі репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, ув'язненого в Росії понад рік тому за звинуваченнями, які американський уряд назвав сфабрикованими.
У своїх попередніх коментарях щодо угоди він також не називав жодного з ув'язнених на ім'я, лише критикував американський уряд.
- Нагадаємо, й серпня Російська Федерація та кілька країн Заходу провели обмін ув'язненими: РФ відпустила з тюрми американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича та морського піхотинця Пола Вілана.
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