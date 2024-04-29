Очільник китайської розвідки обіцяє боротися зі шпигунством після звинувачень з боку США та ЄС
Очільник розвідки Китаю Чень Ісінь пообіцяв організувати "потужний наступ" для боротьби зі шпигунством на тлі хвилі звинувачень із боку ЄС та США
Про це повідомляє Bloomberg.
За його словами, Китай повинен "продовжувати проводити контррозвідувальні операції й удосконалювати механізм координації контррозвідувальної роботи", аби "ліквідувати зрадників".
Як стверджують у виданні, арешт шістьох ймовірних китайських шпигунів у Європі ускладнив зусилля Пекіна з перезавантаження відносин з ЄС.
США і Велика Британія також нещодавно звинуватили підтримуваних державою китайських хакерів у націленості на політиків, компанії та дисидентів.
Минулого року Пекін посилив боротьбу зі шпигунством, ухваливши відповідний закон, що розширює перелік видів діяльності, які можуть вважатися шпигунством, збільшуючи ризики для іноземних компаній.
Водночас у своїй заяві очільник розвідки пообіцяв активізувати пропагандистські зусилля навколо діяльності міністерства.
- 23 квітня повідомлялось, що в Дрездені був заарештований співробітник головного кандидата на виборах до Європарламенту від AfD Максиміліана Краха за підозрою в агентурній діяльності на користь китайських спецслужб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.92
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе