Очільник китайської розвідки обіцяє боротися зі шпигунством після звинувачень з боку США та ЄС

Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, Китай повинен "продовжувати проводити контррозвідувальні операції й удосконалювати механізм координації контррозвідувальної роботи", аби "ліквідувати зрадників".

Як стверджують у виданні, арешт шістьох ймовірних китайських шпигунів у Європі ускладнив зусилля Пекіна з перезавантаження відносин з ЄС.

США і Велика Британія також нещодавно звинуватили підтримуваних державою китайських хакерів у націленості на політиків, компанії та дисидентів.

Минулого року Пекін посилив боротьбу зі шпигунством, ухваливши відповідний закон, що розширює перелік видів діяльності, які можуть вважатися шпигунством, збільшуючи ризики для іноземних компаній.

Водночас у своїй заяві очільник розвідки пообіцяв активізувати пропагандистські зусилля навколо діяльності міністерства.