У Німеччині затримали співробітника депутата правопопулістської партії AfD за підозрою у шпигунстві на користь Китаю
У Дрездені був заарештований співробітник головного кандидата на виборах до Європарламенту від AfD Максиміліана Краха за підозрою в агентурній діяльності на користь китайських спецслужб
Про це повідомляє Welt.
Затриманим виявився 43-річний уродженець Китаю Цзянь, який працював на німецького депутата Європарламенту з 2019 року.
За даними Генеральної прокуратури ФРН, громадянин Цзянь передавав інформацію з Європарламенту до Китаю. Міністерство захисту конституції звинувачує його в тому, що він діяв як агент іноземної спецслужби. У понеділок, 22 квітня, в його будинку також пройшов обшук.
За інформацією видання, органи безпеки вже деякий час стежили за оточенням Краха через його зв'язки з Китаєм.
Близько десяти років тому підозрюваний уже пропонував себе німецькій владі як інформатор, відтоді він був віднесений до категорії ненадійних. Підозрювали, що він був можливим подвійним агентом Китаю.
У вівторок, 23 квітня, Цзянь постане перед слідчим суддею Федерального суду в Карлсруе, який ухвалить рішення про видачу ордера на арешт і застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- 18 квітня повідомлялося, що міністерство закордонних справ ФРН викликало посла РФ у зв’язку з викриттям двох російських шпигунів, які працювали на спецслужби Росії та хотіли влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб підірвати підтримку України.
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