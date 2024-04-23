У Німеччині затримали співробітника депутата правопопулістської партії AfD за підозрою у шпигунстві на користь Китаю

Про це повідомляє Welt.

Затриманим виявився 43-річний уродженець Китаю Цзянь, який працював на німецького депутата Європарламенту з 2019 року.

За даними Генеральної прокуратури ФРН, громадянин Цзянь передавав інформацію з Європарламенту до Китаю. Міністерство захисту конституції звинувачує його в тому, що він діяв як агент іноземної спецслужби. У понеділок, 22 квітня, в його будинку також пройшов обшук.

За інформацією видання, органи безпеки вже деякий час стежили за оточенням Краха через його зв'язки з Китаєм.

Близько десяти років тому підозрюваний уже пропонував себе німецькій владі як інформатор, відтоді він був віднесений до категорії ненадійних. Підозрювали, що він був можливим подвійним агентом Китаю.

У вівторок, 23 квітня, Цзянь постане перед слідчим суддею Федерального суду в Карлсруе, який ухвалить рішення про видачу ордера на арешт і застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.