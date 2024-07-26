Очільник МЗС Британії Леммі закликав Китай не дозволяти своїм компаніям підтримувати армію РФ

Про це він заявив під час зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Ї, пише Reuters.

"Міністр закордонних справ підкреслив непохитну прихильність Великої Британії до України і закликав Китай не допустити, щоб його компанії підтримували російський військово-промисловий комплекс, який становить матеріальну загрозу міжнародній безпеці і процвітанню", - йдеться в заяві МЗС Британії.

У Міністерстві зустріч назвали конструктивною і заявили, що Леммі використав її для викладення "довгострокового, послідовного і стратегічного підходу уряду до британсько-китайських відносин".