Очільник МЗС Британії Леммі закликав Китай не дозволяти своїм компаніям підтримувати армію РФ
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав Китай не допустити, щоб його компанії підтримували російських військових
Про це він заявив під час зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Ї, пише Reuters.
"Міністр закордонних справ підкреслив непохитну прихильність Великої Британії до України і закликав Китай не допустити, щоб його компанії підтримували російський військово-промисловий комплекс, який становить матеріальну загрозу міжнародній безпеці і процвітанню", - йдеться в заяві МЗС Британії.
У Міністерстві зустріч назвали конструктивною і заявили, що Леммі використав її для викладення "довгострокового, послідовного і стратегічного підходу уряду до британсько-китайських відносин".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 24 липня, у Гуанчжоу провів переговори з очільником МЗС Китаю Ван Ї. Президент Володимир Зеленський заявив, під час зустрічі у Китаї підтвердили, що не постачатимуть росіянам зброю.
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