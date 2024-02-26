Очільник МЗС Хорватії назвав президента Сербії Вучича "російським супутником", закликавши визначитися на чиєму він боці - Росії чи ЄС
Міністр закордонних справ Хорватії назвав президента Сербії Александара Вучича "російським супутником" через те, що в неділю, 25 лютого, в Сербії відбулася акція протесту біля посольства Хорватії в Белграді
Про це повідомляє Politico.
Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман заявив, що Вучичу доведеться вирішити, на чиєму він боці - Росії чи ЄС - "оскільки неможливо і незручно всидіти на двох стільцях одночасно".
Грліч-Радман назвав Вучича "російським супутником" та заявив, що "згубний вплив Росії на Західних Балканах не буде допущений".
У відповідь Вучич заявив, що Гліч-Радман "не тільки брутально втручається у внутрішні справи Сербії, але й, як завжди, бреше, ображає сербський народ і погрожує громадянам Сербії".
"Я ніколи не був нічиїм слугою, чого не можна сказати про Гліча-Радмана", - наголосив Вучич.
Міністерство закордонних справ Сербії назвало коментарі Гліча-Радмана "неприйнятними".
Згідно із заявою сербського зовнішньополітичного відомства, висловлювання хорватського міністра "є подальшим продовженням нагнітання атмосфери ненависті до Республіки Сербія і сербського народу і порушують спільну політику сприяння миру і стабільності в регіоні".
- Раніше повідомлялось, що президент Сербії Александр Вучич допустив погіршення відносин з Росією через смерть у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального.
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