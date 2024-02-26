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Головна Світ Очільник МЗС Хорватії назвав президента Сербії Вучича "російським супутником", закликавши визначитися на чиєму він боці - Росії чи ЄС

Очільник МЗС Хорватії назвав президента Сербії Вучича "російським супутником", закликавши визначитися на чиєму він боці - Росії чи ЄС

26 лютого, 2024 понедiлок
06:46
Світ Александар Вучич

Міністр закордонних справ Хорватії назвав президента Сербії Александара Вучича "російським супутником" через те, що в неділю, 25 лютого, в Сербії відбулася акція протесту біля посольства Хорватії в Белграді

Про це повідомляє Politico.

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман заявив, що Вучичу доведеться вирішити, на чиєму він боці - Росії чи ЄС - "оскільки неможливо і незручно всидіти на двох стільцях одночасно".

Грліч-Радман назвав Вучича "російським супутником" та заявив, що "згубний вплив Росії на Західних Балканах не буде допущений".

У відповідь Вучич заявив, що Гліч-Радман "не тільки брутально втручається у внутрішні справи Сербії, але й, як завжди, бреше, ображає сербський народ і погрожує громадянам Сербії".

"Я ніколи не був нічиїм слугою, чого не можна сказати про Гліча-Радмана", - наголосив Вучич.

Міністерство закордонних справ Сербії назвало коментарі Гліча-Радмана "неприйнятними".

Згідно із заявою сербського зовнішньополітичного відомства, висловлювання хорватського міністра "є подальшим продовженням нагнітання атмосфери ненависті до Республіки Сербія і сербського народу і порушують спільну політику сприяння миру і стабільності в регіоні".

  • Раніше повідомлялось, що президент Сербії Александр Вучич допустив погіршення відносин з Росією через смерть у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального.
Теги:
Росія
ЄС
політика
МЗС
Хорватія
Сербія
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