Очільник МЗС Хорватії назвав президента Сербії Вучича "російським супутником", закликавши визначитися на чиєму він боці - Росії чи ЄС

Про це повідомляє Politico.

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман заявив, що Вучичу доведеться вирішити, на чиєму він боці - Росії чи ЄС - "оскільки неможливо і незручно всидіти на двох стільцях одночасно".

Грліч-Радман назвав Вучича "російським супутником" та заявив, що "згубний вплив Росії на Західних Балканах не буде допущений".

У відповідь Вучич заявив, що Гліч-Радман "не тільки брутально втручається у внутрішні справи Сербії, але й, як завжди, бреше, ображає сербський народ і погрожує громадянам Сербії".

"Я ніколи не був нічиїм слугою, чого не можна сказати про Гліча-Радмана", - наголосив Вучич.

Міністерство закордонних справ Сербії назвало коментарі Гліча-Радмана "неприйнятними".

Згідно із заявою сербського зовнішньополітичного відомства, висловлювання хорватського міністра "є подальшим продовженням нагнітання атмосфери ненависті до Республіки Сербія і сербського народу і порушують спільну політику сприяння миру і стабільності в регіоні".