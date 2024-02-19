У Сербії припустили погіршення відносин з РФ після смерті Навального

Про це пише DW.

За словами Вучича, він "жахнувся" від новини про смерть Навального. Президент також додав, що нині ставлення Сербії до Росії слід розглядати в контексті розвитку ситуації в Україні та результатів президентських виборів у США.

Проте Сербія все ще не обговорює введення санкцій проти Росії, додав Вучич.

Що передувало

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи у цьому Путіна.

У Росії не дозволяють класти квіти в пам'ять про Навального. Вже нараховуються сотні затриманих поліцією.

Нагадаємо, близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. За останніми офіційно не підтвердженими даними, воно знаходиться у Салехарді.

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у Слідчому комітеті Росії та оточенні Навального повідомило російське опозиційне видання Sota, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.