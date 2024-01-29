Очільник МЗС Литви Ландсбергіс: єдиний спосіб зупинити Путіна - виграти війну в Україні
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що російський диктатор Володимир Путін сам не зупиниться, для цього потрібна перемога України у війні
Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Я говоритиму про це щоразу, коли маю можливість: Путін не зупиниться, поки його не зупинять. Єдиний спосіб зупинити його - це виграти війну в Україні. І це єдиний спосіб справді бути впевненим, що його експансіоністську ідею зупинено, можливо, не назавжди, бо хто знає, ми не можемо передбачити майбутнє, але принаймні зупинено", - сказав Ландсбергіс.
На думку литовського міністра, в іншому випадку "нам доведеться запустити годинник до наступного разу".
"І ось тут це стає по-справжньому небезпечним. Це стає дійсно небезпечним для України, але потім воно стає небезпечним і для всіх інших. Це може бути Молдова, Грузія та навіть країни Балтії. І подивіться, норвезький глава Генштабу каже: ви знаєте, ми маємо бути готові до справжньої війни", - додав очільник МЗС Литви.
- 27 січня міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з очільником МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом й запропонував йому створити спільний форум України та країн Балтії з питань оборонної промисловості.
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