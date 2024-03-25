Очільник МЗС Литви Ландсбергіс заявив, що ракети РФ над країнами НАТО потрібно збивати
У Литві висловили переконання, що російські ракети у повітряному просторі країн НАТО потрібно збивати. Бездіяльність Росія може розцінити як заохочення
Про це заявив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Один раз може бути помилкою. Але якщо ми дозволимо їй повторитися, це буде розцінено як заохочення. Тому ми повинні змінити наше ставлення і послати дуже чіткий сигнал, що якщо таке повториться, то ракети або безпілотники будуть збиті", - заявив міністр, коментуючи порушення російською ракетою повітряного простору Польщі 24 березня.
Дипломат підкреслив, що таке "відбувається не вперше".
"Уже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії, і це також не перший випадок порушення повітряного простору Польщі", - нагадав він.
- У Польщі заявили, що проігнорували повітряну ціль на своїй території, бо спроба збити ракету становила б "більший ризик для місцевих мешканців".
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