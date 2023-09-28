Польща офіційно заявила, що у Пшеводуві восени 2022 року впала українська ракета

Про це пише PAP.

"Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською - ще радянського, російського виробництва", - сказав Зьобро.

За його словами, ракету було випущено з території України.

Водночас чиновник заявив, буцімто Україна не хоче співпрацювати з польською стороною з цього питання, тоді як польські прокурори їздили до України документувати воєнні злочини РФ.

Передісторія

15 листопада 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по низці областей України. Тоді вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі й інших містах. Згодом речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох фермерів.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка вбила двох людей у Пшеводуві. При цьому Варшава не вважала інцидент навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що вибух у Польщі, ймовірно, був спричинений ракетою від української системи ППО.

17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох повідомив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці. А кількома днями пізніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що записи камер не підтверджують, звідки була випущена ракета.

Але вже 26 вересня 2023 року польські експерти нарешті дійшли висновку, звідки було випущено ракету. У звіті вказано, що це ракета української ППО.