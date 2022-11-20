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Розслідування вибуху в Пшеводуві не показало точно, звідки запустили ракету, - Моравецький

20 листопада, 2022 неділя
20:17
війна з Росією

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що записи камер не підтверджують, звідки була випущена ракета, що вбила двох у Пшеводуві

Про це інформує Польське Радіо.

"Слідство в справі вибуху ракети в Пшеводуві має записи з камер SG, але вони не показують зі 100% упевненістю, звідки була випущена ракета", - заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький. Це повідомили в неділю, 20 листопада, після його зустрічі з прем’єркою Фінляндії Санною Марін.

Під час пресконференції в Гельсінкі прем'єра Польщі запитали щодо результатів трагедії в Пшеводуві, а також, чи визнає Україна, що це її ракета.

"Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів із української сторони, а також міжнародних, із НАТО, американських", - зазначив Моравєцький.

Прем'єр-міністр сказав, що слідство має продовжувати збір доказів, і це займе ще деякий час.

Матеуш Моравєцький ствердив, що його країна хоче зберегти повну прозорість розслідування: "Особливо ми хочемо, щоби наші українські друзі та партнери були впевнені в тому, що результат буде доведеним. Тому ми запросили їх до розслідування", - сказав прем'єр.

  • Нагадаємо, що 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Одночасно в ЗМІ країни з'явилися новини про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет. 
  • Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети.
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну. 
  • Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
  • 17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.

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