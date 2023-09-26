Польські експерти вважають, що у Пшеводуві впала ракета української ППО, - Rzeczpospolita

Про це пише Rzeczpospolita.

За інформацією видання, попри нібито недостатню співпрацю української сторони, яка "досі не надала Польщі жодних матеріалів", експерти дійшли висновків про те, що ракета не могла прилетіти з території Росії.

Речник Національного офісу прокурора Лукаш Лапчинський підтвердив журналістам одержання відповідного висновку, але зазначив, що не може розкривати подробиці. За його словами, у Польщі вже здійснили всі можливі слідчі дії, які мали бути на цьому етапі розслідування.

"Ми надіслали запит на юридичну підтримку з боку України та очікуємо відповіді", – повідомив речник.

За інформацією журналістів, висновок експертів ґрунтується на інформації з великої кількості джерел, включно із засекреченими даними польських національних служб.

Експерти вважають, що це була ракета від системи С-300 серії 5В55, вироблена у Росії. Прокуратурі нібито відомо, де саме на території України її випустили для збиття цілі під час масованої ракетної атаки РФ на українські міста 15 листопада 2022 року.

Ракети ППО випустили по цілі у парі, одна з них влучила, інша продовжувала летіти.

"У такій ситуації в ракеті після досягнення певної висоти мають спрацювати механізми самознищення. Але цього не сталося, ми не знаємо, чому", – сказав журналістам співрозмовник, знайомий із розслідуванням.

Вказується, що польська прокуратура від початку схилялася до версії про С-300 після того, коли знайшли осколки ракети.

Експерти виключають, що ракета могла долетіти з території Росії, тому що вона може подолати не більш ніж 90 км. Також виключено запуск із Білорусі, бо звідти до Пшеводува відстань іще більша.

Передісторія

15 листопада 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по низці областей України. Тоді вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі й інших містах. Згодом речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох фермерів.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка вбила двох людей у Пшеводуві. При цьому Варшава не вважала інцидент навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що вибух у Польщі, ймовірно, був спричинений ракетою від української системи ППО.

17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох повідомив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці. А кількома днями пізніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що записи камер не підтверджують, звідки була випущена ракета.