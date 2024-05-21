Очільник МЗС Литви закликав Захід не забороняти Україні використовувати зброю для ударів по цілях у РФ
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що західні союзники України повинні зняти обмеження на використання зброї, що поставляється Києву, і надати більше свободи для ураження цілей на території Росії
Про це він сказав в інтерв'ю французькому телеканалу LCI, пише LRT.
"Ми з самого початку зробили помилку, обмеживши українців, тому що це можна було розцінити як ескалацію", – сказав Ландсбергіс, додавши, що союзники України особливо страждають від страху перед Росією.
За його словами, українцям необхідно дозволити використовувати надане їм обладнання для досягнення своїх стратегічних цілей.
"Вони повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання і військах, які готуються до нападу на Україну. Тільки одна сторона підпорядковується правилам. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", - підкреслив Ландсбергіс.
Литовський міністр також заявив, що підтримує пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона направити в Україну військових інструкторів. За його словами, військові інструктори із західних країн, які були в Україні до початку російського вторгнення у 2022 році мають повернутися та пришвидшити підготовку нових солдатів.
"Литва готова знову приєднатися, наприклад, до очолюваної Францією коаліції та навчати українських військових в Україні", - сказав Ландсбергіс.
- Нещодавно видання The Wall Street Journal написало, що Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
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