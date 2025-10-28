Очільник МЗС Нідерландів прибув до України
У вівторок, 28 жовтня, до Києва з візитом прибув міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"День за днем Росія тероризує українців своїми жахливими атаками. Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без електроенергії та газу", - наголосив ван Веел.
Очільник нідерландського зовнішньополітичного відомства заявив, що його візит покликаний засвідчити незмінну підтримку України у протистоянні російській агресії.
"Моє сьогоднішнє послання в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку в боротьбі з російським агресором" - підсумував він.
- Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав західних партнерів активізувати допомогу Україні, зокрема у сфері енергетики, напередодні складного зимового періоду.
