Очільник МЗС Нідерландів прибув до України

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"День за днем Росія тероризує українців своїми жахливими атаками. Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без електроенергії та газу", - наголосив ван Веел.

Очільник нідерландського зовнішньополітичного відомства заявив, що його візит покликаний засвідчити незмінну підтримку України у протистоянні російській агресії.

"Моє сьогоднішнє послання в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку в боротьбі з російським агресором" - підсумував він.