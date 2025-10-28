"Ця зима має вирішальне значення": глава МЗС Німеччини закликав союзників підтримати енергосистему України
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав західних партнерів активізувати допомогу Україні, зокрема у сфері енергетики, напередодні складного зимового періоду
Про це інформує BR.de.
"Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися обороноздатною", – заявив він після переговорів, зокрема, з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.
Вадефул нагадав, що минулої п’ятниці країни Коаліції охочих обговорювали не лише надання військової допомоги, а й зміцнення енергетичної безпеки, адже саме енергосистема України знову стає головною ціллю російських атак.
"Україна завжди може розраховувати на Німеччину", – підкреслив очільник німецького зовнішньополітичного відомства.
- У п’ятницю, 24 жовтня, до Києва із візитом приїздила міністерка енергетики Німеччини Катерина Райхе. Під час зустрічі з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко вона оголосила про виділення 60 млн євро на відновлення української енергетики.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.31
- EUR Купівля 48.67Продаж 49.34
- Актуальне
- Важливе