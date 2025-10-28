"Ця зима має вирішальне значення": глава МЗС Німеччини закликав союзників підтримати енергосистему України

Про це інформує BR.de.

"Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися обороноздатною", – заявив він після переговорів, зокрема, з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

Вадефул нагадав, що минулої п’ятниці країни Коаліції охочих обговорювали не лише надання військової допомоги, а й зміцнення енергетичної безпеки, адже саме енергосистема України знову стає головною ціллю російських атак.

"Україна завжди може розраховувати на Німеччину", – підкреслив очільник німецького зовнішньополітичного відомства.