Очільник Палестинської автономії Аббас просить в Ізраїлю дозвіл відвідати Газу: з якою метою

Про це повідомляє Walla.

Як зазначили у виданні, показовим є те, що Аббас бажає в'їхати до сектору Гази саме через територію Ізраїлю, а не КПП Рафах на кордоні з Єгиптом. А для цього йому необхіден дозвіл прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

За словами ізраїльських джерел, очільника Палестинської автономії влаштує будь-яка відповідь на його запит. Як стверджують в Ізраїлі, Аббас сподівається отримати відмову, щоб потім звинуватити Ізраїль, що той перешкоджає його в'їзду в Газу.

Натомість позитивна відповідь стане для Аббаса "значною політичною перемогою над ХАМАС і дасть йому сигнал про можливе повернення палестинської влади в Газу".