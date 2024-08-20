Очільник Палестинської автономії Аббас просить в Ізраїлю дозвіл відвідати Газу: з якою метою
У понеділок, 19 серпня, міністр із цивільних справ Палестинської автономії Хусейн аль-Шейх направив листа голові Ради національної безпеки Ізраїлю з проханням дозволити очільникові автономії Махмуду Аббасу відвідати сектор Гази
Про це повідомляє Walla.
Як зазначили у виданні, показовим є те, що Аббас бажає в'їхати до сектору Гази саме через територію Ізраїлю, а не КПП Рафах на кордоні з Єгиптом. А для цього йому необхіден дозвіл прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
За словами ізраїльських джерел, очільника Палестинської автономії влаштує будь-яка відповідь на його запит. Як стверджують в Ізраїлі, Аббас сподівається отримати відмову, щоб потім звинуватити Ізраїль, що той перешкоджає його в'їзду в Газу.
Натомість позитивна відповідь стане для Аббаса "значною політичною перемогою над ХАМАС і дасть йому сигнал про можливе повернення палестинської влади в Газу".
- У п'ятницю, 16 червня, США представили пропозицію щодо перемир'я в Газі, яка сигналізує про значний прогрес у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС.
- 19 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Тель-Авів, щоб просунути угоду про припинення вогню в Газі. Він зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
- Згодом Блінкен заявив, що Ізраїль схвалив пропозицію щодо перемир'я, запропоновану США. Наступним надати свою згоду має ХАМАС.
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