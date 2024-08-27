Очільники МЗС Литви та Латвії відвідали кордон з Білоруссю

Про це Ландсбергіс повідомив у соцмережі Х.

За його словами, під час зустрічі міністри обговорили співпрацю щодо зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу.

"Ми добре усвідомлюємо загрозу, яку Білорусь і Росія становлять для своїх сусідів і для всієї Європи", - зазначив Габріелюс Ландсбергіс.