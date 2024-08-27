Очільники МЗС Литви та Латвії відвідали кордон з Білоруссю
Міністри закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та Латвії Байба Браже у понеділок, 26 серпня, відвідали литовсько-білоруський кордон
Про це Ландсбергіс повідомив у соцмережі Х.
За його словами, під час зустрічі міністри обговорили співпрацю щодо зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу.
"Ми добре усвідомлюємо загрозу, яку Білорусь і Росія становлять для своїх сусідів і для всієї Європи", - зазначив Габріелюс Ландсбергіс.
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