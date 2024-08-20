За тиждень винищувачі НАТО тричі перехоплювали російські літаки над країнами Балтії
Протягом останнього тижня, з 12 по 18 серпня, винищувачі НАТО тричі злітали для перехоплення російських літаків над країнами Балтії
Про це повідомляє міністерство оборони Литви.
Так, 13 серпня винищувачі вилетіли на ідентифікацію розвідувального літака Іл-20. Він здійснював політ у міжнародному повітряному просторі Калінінградської області РФ.
Наступного дня винищувачі НАТО перехопили дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець ТУ-22М3 та багатоцільові винищувачі різної модернізації - СУ-30, СУ-35, СУ-27.
"16 серпня винищувачі повітряної поліції НАТО вилетіли на ідентифікацію літака Іл-20. Літак здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області Російської Федерації на материкову частину РФ", - йдеться у повідомленні.
Усі повітряні судна РФ рухалися без плану польоту, без увімкненого радіолокаційного ретранслятора та не підтримував радіозв’язку з регіональним центром управління польотами.
- Напередодні два польські винищувачі F-16 перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20.
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