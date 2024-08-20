За тиждень винищувачі НАТО тричі перехоплювали російські літаки над країнами Балтії

Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

Так, 13 серпня винищувачі вилетіли на ідентифікацію розвідувального літака Іл-20. Він здійснював політ у міжнародному повітряному просторі Калінінградської області РФ.

Наступного дня винищувачі НАТО перехопили дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець ТУ-22М3 та багатоцільові винищувачі різної модернізації - СУ-30, СУ-35, СУ-27.

"16 серпня винищувачі повітряної поліції НАТО вилетіли на ідентифікацію літака Іл-20. Літак здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області Російської Федерації на материкову частину РФ", - йдеться у повідомленні.

Усі повітряні судна РФ рухалися без плану польоту, без увімкненого радіолокаційного ретранслятора та не підтримував радіозв’язку з регіональним центром управління польотами.