"Одержимі дияволом": Фіцо назвав журналістів "кровожерливими виродками" та припустив посилення контролю ЗМІ
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав журналістів "кровожерливими виродками" та припустив обмежувальні заходи щодо медіа, зокрема - створення національного органу нагляду за ЗМІ
Про це пише Politico.
Зазначено, що Фіцо такими словами відреагував на запитання журналіста під час пресконференції про напруженість у його правлячій коаліції.
"З першого дня парламентських виборів ви не залишали нас (у спокої, - ред.) ні на хвилину. Ви пішли проти нас, як кровожерливі виродки", - сказав премʼєр Словаччини. Він згадав про незалежні медіа держави Denník N, Denník Sme та Aktuality.sk, що критикували його уряд і з якими він припинив будь-яку комунікацію.
"Ти читаєш свої статті після себе? Я не думаю, що ти це робиш... Це чиста ненависть. Ти одержимий дияволом", - додав Фіцо і звинуватив журналістів у травневому нападі, коли йому вистрілили в живіт.
Також він сказав, що журналісти "хочуть шкоди, тому атмосфера (у суспільстві, - ред.) така" та перерахував заходи, яких може вжити Словаччина щодо медіа, які "роблять все, що хочуть ... без жодної відповідальності".
За словами Фіцо, у його країні існує "медіабезлад", якого немає "в жодній іншій державі ЄС".
"Настав час, коли нам доведеться вжити заходів", - заявив Фіцо, акцентувавши, що підтримує створення національного органу з питань ЗМІ та санкцій проти журналістів, які не виправляють помилкові статті.
Також словацький премʼєр додав, що всі медійники мають пройти курси перекваліфікації.
Водночас опозиційні політики країни з обуренням відреагували на заяви Фіцо, зокрема на ідею створення органу щодо ЗМІ.
"Ідея національного органу з питань ЗМІ, який би контролював журналістів, є нічим іншим, як погано завуальованою спробою цензури та обмеження ЗМІ, яка існує, можливо, тільки в Північній Кореї", – сказала опозиційна депутатка Зора Яурова.
- 3 жовтня Фіцо заявив про бажання відновити "нормальні відносини" з РФ після закінчення війни в Україні, додавши, що "Європейському Союзу потрібна Російська Федерація".
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